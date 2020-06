Analizan el futuro de los conciertos

La nueva normalidad en la que se vive, derivada de la pandemia por el COVID-19, aún está en proceso, pero es importante ir vislumbrando los pasos a seguir, por lo que la plataforma Monitor Latino organizó la charla en streaming “El futuro de los conciertos en América Latina” con la participación de Fernando Favela, director general del Auditorio Telmex, y Jorge Juárez, Ceo de WestWood, en tanto que Félix García ejerció como moderador del encuentro.

“Los pasos que yo veo para la reactivación (de los conciertos) es decirle a la gente que trabaja en este negocio, no dejar que su talento deje de hacer contenido. Yo soy una persona muy optimista y llegaremos en un futuro cercano a tener conciertos masivos, obviamente será paso a paso, dependiendo de cómo vayan cambiando en nuestro país y en los demás”, dijo Juárez, quien también reiteró la importancia de tener una planeación óptima para los eventos, pues cambiará la realidad de los costos de los boletos, así como el pago a los artistas.

Fernando Favela reconoció que con estas modificaciones los empresarios, los inmuebles y los colaboradores trabajarán más para aforos menores, pero lo importante es actuar y empezar a desarrollar eventos.

En esa línea, Jorge reflexionó que ante la disminución del público en los inmuebles, la alternativa sería vender “entradas” para streaming: “Tenemos que estar súper preparados con los lugares adecuados, hacer mucho caso al tema de las autoridades, que es complejo porque también es una cosa nueva para ellos, tampoco es que la tengan muy clara, van captando experiencias y nos van diciendo cómo tenemos que hacer las cosas”, comparte Favela, quien, además, afirmó que lo único que ellos están esperando es que la autoridad les dé luz verde. Recordó que en el Telmex, hasta el momento sólo ha habido un 7% del público que ha pedido el retorno de su dinero por sus boletos.

Los empresarios también hicieron notar un área de oportunidad para los artistas emergentes: ofrecer experiencias online, ya que no dependen de una disquera o protocolos que deban seguirse como en el caso de los artistas consolidados; por lo que los invitaron a seguir generando contenidos y buscar plataformas, incluso como las de ellos, se dijeron abiertos a escucharlos y a entablar conexiones.

“Nuestra industria en este país tiene una ‘pata floja’ y es que no tenemos esta unión, no salimos a trabajar juntos. Por ejemplo, el tema de los impuestos municipales, hoy tendrían que trabajar juntos para bajarle al costo, porque es una locura que gastemos un dineral. No quiero que se enojen conmigo mis amigos de la Sociedad de Autores y Compositores, pero creo que también ellos tendrían que ver cómo ajustar un poquito, no yendo en contra del creador de la obra, pero sí habrá que ajustar un poco porque están pidiendo cantidades súper raras para el tema de los streamings”, reconoció Fernando Favela.

Jorge recordó el exitoso caso de transmisión digital de Fortnite, que presentó un show de Travis Scott, el cual llegó a millones de personas y se replicó después en otras plataformas; y es ahí donde, aseguró, ahora también tienen que mirar los empresarios: cómo complementar lo virtual con lo físico.

JL