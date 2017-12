Ed Sheeran es el artista más reproducido de 2017 en Spotify

Los Grammy se olvidaron de Ed Sheeran, pero Spotify dijo el martes que el británico es el artista más reproducido del año en la plataforma digital.

Sheeran encabeza la lista de artistas más escuchados de 2017 en el servicio de música online con seis mil 300 millones de reproducciones. Además, su álbum "Divide" es el más solicitado de la plataforma con tres mil 100 millones de clicks, y su canción "Shape of You", la más popular con mil 400 millones de escuchas.

El cantautor británico recibió dos nominaciones a los premios Grammy la semana pasada, pero ninguna para las categorías más importantes como mejor disco, canción o grabación del año.

Entre los cinco artistas más escuchados en el servicio no había mujeres. Por detrás de Sheeran estaban Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar y The Chainsmokers. Rihanna fue la mujer mejor situada, seguida por Taylor Swift y Selena Gomez.

El remix del exitoso "Despacito" del puertorriqueño Luis Fonsi y Daddy Yankee, con la participación de Justin Bieber, fue la segunda canción más reproducida del 2017, mientras que la versión original del tema se colocó tercera.

El álbum "More Life" de Drake, quien no lo presentó a los Grammy, fue el segundo disco más popular del año, por delante de "DAMN." de Lamar, "Starboy" de The Weeknd y "Stoney", de Post Malone.

Spotify dijo que la reproducción de temas de hip-hop se incrementó un 74% en el último año, mientras que la música latina creció un 110%.