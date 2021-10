“Dune”: comienza la leyenda

Luego de un largo peregrinar por fin llega a la pantalla grande la adaptación cinematográfica de “Dune” -21 de octubre-, de la mano del director quebequense Denis Villeneuve. Basada en la literatura de Frank Herbert, esta versión fílmica tuvo el guion del propio Denis, junto con Jon Spaihts y Eric Roth: “No lo hice solo. Tuve ayuda de otros guionistas Jon y Eric. Fueron un año y medio o dos años de intensa escritura para poder hacer la adaptación y cumplir los deseos de los fans de ‘Dune’, y al mismo tiempo ser accesible para quienes nunca han leído o escuchado sobre el libro. Ese fue el reto”, comentó Villeneuve a EL INFORMADOR.

Sobre el proceso de filmación comentó que uno de los mayores retos fue durante las escenas del inicio: “Quería llevar la escena del comienzo del libro, porque es donde vemos cómo se define el personaje, dentro de una cultura muy específica. Son muchos elementos en esta escena, es como exorcismo, una fuerza despierta dentro de él. Hay tantos elementos que son tan importantes que fue una de las escenas complicadas llevar a la pantalla”.

Presentar una adaptación de “Dune” resulta difícil, pero el director tuvo claras varias ideas desde el comienzo: “La manera de sacar algo fresco fue regresar al lugar de dónde vino el libro: la naturaleza, observación de la naturaleza. Traté de llevar la historia lo más cercano posible a una naturaleza que nos fuera cercana. Todo el diseño del filme se hizo pensando en eso. La naturaleza es un fuerte aliado del cineasta”.

El director y guionista habló del contexto en el que “Dune” se conoció: “Cuando se escribió el libro en 1965, Frank Herbert quiso hacer un retrato de lo que influenciaba al siglo XX. Se convirtió en una predicción, una proyección de lo que podría ser. Tristemente se volvió más relevante por nuestra relación con la naturaleza, la mezcla de la política y la religión. Hay algo en ver esos temas a través de los ojos de un joven protagonista”.

Por reminiscencia de su yo joven, adolescente, Denis quiso que esta película fuera para todo público: “Mis otras películas se clasificaron como C, por la violencia. Esta la quise hacer más accesible, también para una audiencia más joven que tendría la misma edad que yo cuando descubrí el libro. Es un libro que me tocó profundamente, me habló en mis años de adolescencia. Mi sueño era hacer una película que inspirara para que esos jóvenes leyeran el libro”.

Hablando del público, Denis afirmó que buscó complacer a un solo miembro de la audiencia: él mismo: “Hice esta película técnicamente para un miembro del público: yo. Soy un gran fan, de hueso colorado, de ‘Dune’ Me encanta este libro. La manera de lidiar con la presión fue revertirla y estar en contacto con ese adolescente que leyó el libro hace décadas. Trato lo más posible de no decepcionarme. Es difícil, porque soñaba en grande cuando era joven. Hay una energía bella en esos años, trato de canalizarla para hacer el film, y lidiar conmigo mismo. Esa fue la presión más grande”.

Estrenar en este contexto histórico presenta otros retos, como convocar a la gente al cine, un formato en el que pensaron al hacer la cinta: “Hicimos la película, la diseñamos, la filmamos para la gran pantalla. Una plática que tuvimos al comienzo fue pensar que sería una gran película para la gran pantalla. Es la manera más poderosa de expresar la historia. Y sucede que estamos lanzando esta cinta en tiempos muy difíciles. Exhorto a la gente a que vaya al cine, si es seguro. Espero que la cinta sobreviva al tiempo y esté disponible cuando termine la pandemia. Espero que soporte el paso del tiempo, es pretencioso”.

Ya que este es un proyecto largamente acariciado, Denis tuvo un casting ideal: “Cuando decidí hacer la cinta tenía nombres, claro, una lista de ensueño de quién me gustaría. Esa lista es cercana a la gente que ven en la pantalla: el motivo fue problemas de agenda. Es un libro que genera mucha pasión, fue divertido hacer las llamadas y escuchar la alegría, fue un buen casting”.

Sobre la oportunidad de haber abierto el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el director comentó (días antes del estreno): “Es importante tener la oportunidad de abrir un festival con ‘Dune’. Es un honor, en verdad. No sé qué sucederá, cómo recibirá la gente la película. Algo seguro es que al menos no importe lo que piensen creo que es una buena idea abrir el festival con ‘Dune’. La verdad es que desearía estar allí: no me será posible estar allí en esa noche en específico. Hay una fecha muy importante que sucede en mi familia, celebramos los 80 años de mi padre. Lo mencioné al festival. Hay eventos que suceden una vez en la vida: mi padre cumpliendo 80 años, tengo que estar en casa. Es una promesa que hice”, finalizó el director.

EL DATO

¿De qué va “Dune”?

“Arrakis”, el planeta del desierto, feudo de la familia “Harkonnen” desde hace generaciones, queda en manos de la “Casa de los Atreides” después de que el emperador ceda a ésta la explotación de las reservas de especia, una de las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida. El duque “Leto” (Oscar Isaac), la dama “Jessica” (Rebecca Ferguson) y el hijo de ambos, “Paul Atreides” (Timothée Chalamet), llegan al planeta con la esperanza de recuperar el renombre de su casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que les llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados y a valorar a los lugareños, los “Fremen”.



MQ