Miguel Bosé encabeza la cartelera del Grito de Independencia en Culiacán

El Palacio de Gobierno será el escenario del tradicional Grito de Independencia, celebración que contará con un elenco artístico de primer nivel integrado por Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda. El acceso al evento será totalmente gratuito y, para facilitar la asistencia, se dispondrá de servicio de transporte urbano especial para el público.

Feliciano Castro Melendrez, Secretario General de Gobierno, dijo que las condiciones de seguridad que se tienen y las que se van a montar en este tradicional festejo, garantizan la tranquilidad de todas las familias que acudan a la explanada de Palacio de Gobierno.

Con los antecedentes que se tienen de la celebración de eventos masivos, en los que se ha mantenido la tranquilidad, se determinó que este año, se va a volver a celebrar las fiestas patrias, con la presentación de artistas en la explanada de Palacio de Gobierno.

Este año, se logró la contratación de artistas de renombre para que amenicen la tradicional noche mexicana, con la presentación de los artistas, Miguel Bose, Marisela, el Coyote y su banda.

Castro Melendrez indicó que en el resto de los diecinueve municipios, donde se van reforzar la seguridad, los alcaldes, están definiendo sus propios programas festivos, relacionados con las fiestas patrias.

