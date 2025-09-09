Martes, 09 de Septiembre 2025

La Receta y Maya Nazor hacen vibrar a sus fans con “Lo Que Construimos"

La agrupación mexicana La Receta presenta oficialmente el videoclip de su más reciente sencillo “Lo Que Construimos”, una poderosa colaboración con la creadora e influencer Maya Nazor

El video fue grabado en Guadalajara, donde Low y Maya fueron los protagonistas de esta escena musical. CORTESÍA

La agrupación mexicana La Receta presenta oficialmente el videoclip de su más reciente sencillo “Lo Que Construimos”, una poderosa colaboración con la creadora e influencer Maya Nazor, que promete marcar un antes y un después en la escena musical y audiovisual.

El tema, que habla del final de una relación donde los recuerdos, la complicidad y el amor se transforma en nostalgia, cobra vida en imágenes cargadas de sensibilidad y fuerza estética. El videoclip combina la esencia musical de La Receta, pioneros de los corridos aesthetic, con la frescura y carisma de Maya Nazor, quien sorprende mostrando una faceta distinta en esta propuesta artística.

Con una narrativa visual envolvente, “Lo Que Construimos” retrata los contrastes entre el amor vivido y la inevitable despedida, plasmando emociones universales que conectan de inmediato con el público.

El video fue grabado en Guadalajara, donde Low y Maya fueron los protagonistas de esta escena musical.

