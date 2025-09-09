La Receta y Maya Nazor hacen vibrar a sus fans con “Lo Que Construimos"

La agrupación mexicana La Receta presenta oficialmente el videoclip de su más reciente sencillo “Lo Que Construimos”, una poderosa colaboración con la creadora e influencer Maya Nazor, que promete marcar un antes y un después en la escena musical y audiovisual.

El tema, que habla del final de una relación donde los recuerdos, la complicidad y el amor se transforma en nostalgia, cobra vida en imágenes cargadas de sensibilidad y fuerza estética. El videoclip combina la esencia musical de La Receta, pioneros de los corridos aesthetic, con la frescura y carisma de Maya Nazor, quien sorprende mostrando una faceta distinta en esta propuesta artística.

Con una narrativa visual envolvente, “Lo Que Construimos” retrata los contrastes entre el amor vivido y la inevitable despedida, plasmando emociones universales que conectan de inmediato con el público.

El video fue grabado en Guadalajara, donde Low y Maya fueron los protagonistas de esta escena musical.

