Horóscopo Negro para HOY 16 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

No dejes que este desequilibrio temporal te saque del camino. Si vas a avanzar, que sea para estar en paz, para ser feliz, para cerrar de una vez por todas esa puerta que solo te dejaba entrar dolor. Y si vas a cerrar ciclos… que sea este fin de semana. No dudes de ti. No mires atrás. Esta vez, el salto es hacia lo que sí mereces. Feliz fin de semana Libra.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Aléjate, aunque sea unas horas, de todo lo que te genera ansiedad o estrés. Vete lejos o quédate cerca, pero huye de las conversaciones que te quitan energía, de las personas que siempre traen drama y de las situaciones que solo suman peso a tu espalda. A veces hay que saber poner un límite claro, decir “hasta aquí” y priorizar tu paz mental por encima de todo lo demás. Este finde puede que sientas mucho más cansancio del habitual.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Este fin de semana, despreocúpate un poco. Baja el volumen de tu cabeza. Deja de pensar en el pasado como si aún pudieras cambiarlo. Porque no. Lo que fue, ya fue. Y tú no tienes tiempo para quedarte atascado/a en el “y si…”. Sagi, hoy te apetece darlo todo y, esta vez, no solo puedes. Debes. Estás en ese momento en el que sientes que tienes dentro una bomba de energía, de ganas, de fuego acumulado que necesita salir.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Nuevo finde Capricornio, y lo sabes mejor que nadie: el estrés no avisa, pero lo destroza todo. Entra en silencio, se te mete en los huesos, te nubla la mente y te apaga sin que te des cuenta. Y tú, que siempre vas con el mundo sobre los hombros, llevas demasiado tiempo soportando más de lo que deberías. Ahora vas a necesitar el amor más que nunca. Y eso no es debilidad. Es humano.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Hay algo que tienes que vigilar: esa inseguridad silenciosa que se quiere colar en tu cabeza. La que te susurra que no estás listo/a, que quizá no eres suficiente, que a lo mejor no vas a poder con todo lo que viene. Pero escúchame bien, Acuario: claro que puedes. Vas a dar un giro radical. Lo sabes. Y cuando llegue ese momento —que está más cerca de lo que crees— tienes que tenerlo clarísimo: vas a comerte el mundo de un solo bocado.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Este fin de semana se está formando algo. Dentro de ti, sí. Pero también en el interior de alguien más. Una conexión nueva. Una idea. Y, si en el camino tienes que mirar un poco por encima del hombro a quienes intentaron verte caer, pues hazlo. No por rencor. Si no porque a veces hay que ocupar el lugar del que intentaron sacarte.

