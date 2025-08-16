Horóscopo Negro para HOY 16 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Este finde toca arriesgar. Toca apostar por lo que te hace feliz, aunque te dé miedo. Echa de tu vida lo viejo. Bórralo. Y ve por todo lo nuevo que mereces. Nadie es dueño de tu historia. Nadie puede decidir por ti. Las curvas que vienen la semana que viene van a pedir una versión tuya que esté descansada, enfocada, despierta. Así que recarga, ríe, rompe rutinas y haz algo por ti. TAURO (21 abril-20 mayo).No te pongas la máscara del orgullo. No digas “a mí no me afecta” cuando sabes que sí. Eres más sensible de lo que dejas ver, y si este finde se te escapa alguna lágrima o te rompes un poco, está bien. A veces lo único que puedes hacer es soltarlo. No te pongas la máscara del orgullo. No digas “a mí no me afecta” cuando sabes que sí. Eres más sensible de lo que dejas ver, y si este finde se te escapa alguna lágrima o te rompes un poco, está bien. A veces lo único que puedes hacer es soltarlo.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Géminis, llega el fin de semana y necesitas moverte, hacer algo distinto, dejar de repetirte los mismos planes y pensamientos. Y lo peor es que cuando entras en ese bucle, te cuesta un mundo salir. Por eso este finde toca cambiarlo todo. Queda con tus amigos, sal a chismorrear un rato, a desahogarte, a reír sin filtros, a contar lo que llevas dentro aunque sea incómodo.CÁNCER (22 junio-22 julio)No estás aquí para salvar a nadie. El karma se encargará de poner a cada uno en su sitio, tarde o temprano. No es tu trabajo arreglar a quien no quiere ser arreglado, ni cargar con historias que no son tuyas. Ya no. Tu energía vale demasiado como para ir derramándola por ahí. Ahora, tu objetivo es otro. Es construir paz. Es construir alegría real. Es recuperarte, recargarte y prepararte para la etapa que se viene, que sí, viene con tu nombre tatuado.LEO (23 julio-22 agosto).Este finde no sabes si salir y reventarlo todo, o si quedarte encerrado bajo las sábanas esperando que el caos se disuelva solo. Sinceramente, sal. Haz algo. Distráete. Mueve el cuerpo, muévete del lugar mental en el que estás. Porque los problemas van a seguir ahí el lunes, Leo. El tiempo de espera no va a cambiar si te quedas en casa rumiando, y los nervios tampoco. Así que evádete. Un rato, unas horas, lo que puedas… pero vete lejos, o cerca, pero sal de eso que te está deja débil.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Este fin de semana todo va a empezar a verse con más claridad. Las dudas se van a disipar. Y aunque te duela, vas a elegir. Porque ya no puedes seguir jugando a medias. Y no, esta vez no decidas con el corazón. No ahora. Ahora necesitas pensar en ti. En lo que te conviene. En lo que te hace bien. Y aunque a algunos les moleste, es tu vida. No la suya.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO