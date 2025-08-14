¡Atención cinéfilos! Cinépolis continúa con nuevas promociones para este mes de agosto para que puedas ver tus películas favoritas en la pantalla grande a un precio accesible.

En esta ocasión la cadena originaria de Michoacán sorprendió en redes sociales al anunciar que el próximo viernes 22 de agosto tendrá sus boletos al 2x1, sin embargo, esta promoción aplica únicamente para la cinta“Otro viernes de locos”,

Toma en cuenta que para ser válido el 2x1 deberás acudir a taquilla junto con tu mamá y presentar ambos una identificación oficial.

Mientras que para mañana viernes 15 de agosto, al presentar tus boletos para “Otro viernes de locos”, podrás adquirir dos bebidas jumbo ICEE a tan solo 140 pesos.

¿De qué trata “Otro viernes de locos”?

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan regresan juntas a la pantalla grande con “Otro viernes de locos”, la secuela de la exitosa cinta “Un viernes de locos” lanzada en 2003, para interpretar de nuevo al dúo icónico de Anna y Tess Coleman.

El largometraje que promete traer la esencia de los 2000 al cine, narra la historia de Anna, quien ahora es madre y está a punto de convertirse también en madrastra, se enfrenta a los desafíos que trae consigo la unión de dos familias distintas, pero cuando todo parecía estar en calma, madre e hija descubren que el destino aún tiene sorpresas guardadas… y que un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar.

