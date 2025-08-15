El cuarto largometraje de Ari Aster, Eddington llega a la cartelera de cine de la ciudad protagonizada por un gran elenco.

Eddington.

El filme es un western moderno y thriller ambientado en el Estados Unidos de 2020. La trama se desarrolla en una nación bajo presión, donde Joe Cross, el sheriff de un pequeño pueblo que se postula para alcalde cuando el actual titular progresista Ted Garcia intenta modernizar su polvoriento pueblo atrayendo un nuevo centro de datos de inteligencia artificial.

El enfrentamiento clásico entre dos fuerzas opuestas sobre el futuro de Eddington, Nuevo México, con una población de dos mil 345 habitantes, mientras las crecientes conspiraciones y los enfrentamientos descarrilan a una ciudadanía empujada al límite.

Eddington

De Ari Aster.

Con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, Micheal Ward, Deirdre O’Connell.

México, 2024.

