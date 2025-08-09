Un nuevo thriller de terror llega a las salas de cine, se trata de la película La hora de la desaparición.

La hora de la desaparición. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Escrita y dirigida por Zach Cregger, la trama narra una aterradora historia de 17 niños, quienes misteriosamente desaparecen sin dejar rastro.

Lo curioso es que todos menos un niño de la misma clase desaparecen la misma noche, exactamente a la misma hora, por lo que una comunidad se queda cuestionando quién o qué está detrás de su desaparición.

Ahora su maestra ha iniciado una cruzada para descubrir qué ha pasado con ellos.

La hora de la desaparición

(Weapons)

De Zach Cregger.

Con Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher.

Estados Unidos, 2025.

XM