¿Aun no cuentas con un plan para este fin de semana? Eso se arregla en este momento, en una ciudad tan diversa como lo es la Ciudad de México, siempre hay algo divertido que hacer. Si lo que te preocupa es el presupuesto, te quitamos otro peso de encima, debido a que las actividades que te enlistaremos a continuación son completamente gratuitas.

1. Feria del Elote

Nada como un antojo muy mexicano para dar comienzo a un gran fin de semana, del 15 al 17 de agosto disfruta de este gran evento gastronómico.

En la alcaldía Tláhuac se reunirán múltiples productores de maíz para ofrecer productos como elotes preparados, esquites, pan de elote, atole y tamales, acude y disfruta de la diversidad de alimentos que se pueden preparar con este alimento ancestral.

2. Feria de la Torta

Si lo que buscas es comer algo más sustancioso, o prefieres que el elote sea únicamente el postre, entonces tu primera parada debería ser la emblemática Feria de la Torta. Este evento reúne a 90 torterías y restaurantes que ofrecen desde las tortas más tradicionales hasta las combinaciones más famosas como lo son: la torta cubana o la torta hawaiana, entre muchas otras a escoger.

Además, podrás disfrutar de música en vivo mientras deleitas tu paladar, todo esto en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.

3. Funciones gratuitas en la Cineteca Nacional de Chapultepec

A partir del sábado 16 y hasta el jueves 21 de agosto, con motivo de la reinauguración de la nueva Cineteca Nacional de Chapultepec, se ofrecerán múltiples funciones gratuitas para los visitantes.

Las películas que se proyectarán son de célebres directores mexicanos, cabe resaltar que entre los largometrajes que estarán disponibles en cartelera se encuentran: Los olvidados, Niñas bien, El rey del barrio, Cronos, Huesera, Ahí está el detalle, Carmín tropical, entre otras.

4. Rock en tu idioma en el Tren Suburbano

Este año, el concepto Rock en tu idioma dará su último adiós, sin embargo, antes de despedirse de los escenarios, Sabo Romo ha decidido brindar una probadita gratis de este evento en un vagón del Tren Suburbano.

La cita es en la terminal Buenavista, este viernes 15 de agosto, donde se emprenderá un verdadero viaje musical a las 12:00 del medio día, no llegues tarde y aprovecha este oportunidad única.

