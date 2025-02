No hay que esperar mucho para que comience a renovarse la propuesta de catálogo en Disney+- En este mes encontrarás pocos, pero precisos cambios en la plataforma de streaming de "Mickey Mouse". Se trata de 9 series y 2 películas, destacando principalmente la llegada de la serie de las Kardashians y la temporada 36 del interminable universo de Fox, Los Simpson. No obstante tendrás muchas más opciones que podrás disfrutar con tu cuenta activa.

Series

9-1-1 - 05/02/2025

The Kardashians - 06/02/2025

Entre Paredes - 12/02/2025

Harlem Sobre Hielo - 12/02/2025

Ganes O Pierdas - 19/02/2025

Mil Golpes - 21/02/2025

Como En Casa Con Antoni Porowski - 24/02/2025

Los Simpson Temporada 36 - 26/02/2025

Los Hechiceros Más Allá de Waverly Place - 28/02/2025

The Kardashians

Durante una emisión de más de 10 años, Keeping Up With The Kardashians fue un reality show que cambió muchos parámetros del mundo del entretenimiento. La serie sigue la vida cotidiana de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie en sus momentos personales y profesionales. Esto no solo logró posicionar a todas estas figuras en boca del mundo, sino que también marcó tendencia para las propuestas televisivas y para algunas consideraciones estéticas.

The Kardashians estrenada el 2022 en Hulu, es la continuación de Keeping Up With The Kardashians. Ya con la familia bien posicionada en los distintos medios de entretenimiento.

Películas

Algo Azul - 07/02/2025

Umami: El sabor de la Ambición - 12/02/2025

¿Cuánto cuesta?

Hay tres modalidades de suscripción cada una con costos distintos:

Disney+ Estándar con anuncios. Precio pendiente del socio de facturación con el que se acuerde.

Disney+ Estándar mensual de $219 pesos

Disney+ Premium mensual de $299 pesos

El Miembro Extra cuesta $131 pesos para la versión Estándar y $149 pesos para la versión Premium.

