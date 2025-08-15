Viernes, 15 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

“Quebranto” se estrena hoy en Disney+

Tini Stoessel regresa a la ficción con una nueva serie dramática que ya está disponible en Disney+

Por: Xochitl Martínez

"Quebranto" ya está disponible en Disney+. ESPECIAL/©DISNEY.

Este viernes 15 de diciembre se estrena en Disney+ la serie original de Star Quebranto protagonizada por Tini Stoessel, Jorge López y Martín Barba.

Quebranto. ESPECIAL/©DISNEY.

Grabada entre México y Argentina la trama para mayores de 18 años es una historia intensa, audaz y llena de giros inesperados. La serie dramática de seis episodios, sigue a Miranda, una joven que, decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y revelaciones que pondrán a prueba todo lo que creía saber sobre su pasado.

Quebranto. ESPECIAL/©DISNEY.

Miranda es una joven adoptada por una familia argentina, que sufre trastornos de ansiedad que los atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes. Por lo que, para descubrir su pasado, decide volver a México y descubre con dolor que la realidad no es lo que pensaba.

Hoy se estrena “Alien: Earth” en Disney+

Es así como Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal en Ciudad de México de la mano de Javier Lara, sobrino del patriarca, y bajo la protección de Leo, un ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas. Pero en este caso, la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo, y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y el castigo, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

El elenco se completa con las actuaciones de Daniela Peña, Lucía Gómez-Robledo, Sebastián Silveti, Jyasú Torruco, Karla Garrido, Rebeca Manríquez, Areli González, Daniela Vargas y Albi De Abreu, además de la participación especial de Antonio de la Vega, Rafael Ferro y Otto Sirgo.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones