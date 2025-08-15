Este viernes 15 de diciembre se estrena en Disney+ la serie original de Star Quebranto protagonizada por Tini Stoessel, Jorge López y Martín Barba.

Quebranto. ESPECIAL/©DISNEY.

Grabada entre México y Argentina la trama para mayores de 18 años es una historia intensa, audaz y llena de giros inesperados. La serie dramática de seis episodios, sigue a Miranda, una joven que, decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y revelaciones que pondrán a prueba todo lo que creía saber sobre su pasado.

Miranda es una joven adoptada por una familia argentina, que sufre trastornos de ansiedad que los atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes. Por lo que, para descubrir su pasado, decide volver a México y descubre con dolor que la realidad no es lo que pensaba.

Es así como Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal en Ciudad de México de la mano de Javier Lara, sobrino del patriarca, y bajo la protección de Leo, un ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas. Pero en este caso, la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo, y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y el castigo, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

El elenco se completa con las actuaciones de Daniela Peña, Lucía Gómez-Robledo, Sebastián Silveti, Jyasú Torruco, Karla Garrido, Rebeca Manríquez, Areli González, Daniela Vargas y Albi De Abreu, además de la participación especial de Antonio de la Vega, Rafael Ferro y Otto Sirgo.

Con información de The Walt Disney Company México.

