Tras la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, en la que reveló detalles de su noviazgo con Ángela Aguilar, los internautas no solo arremetieron contra la pareja, sino también contra Pepe Aguilar, a quien tacharon de "alcahuete".

Los dichos de Nodal encendieron la polémica y es que en la charla, el intérprete compartió detalles sobre fechas y lugares en los que comenzó su relación con Ángela, revelando que terminó con Cazzu el 8 de mayo y que el 14 ya estaba con Ángela, lo que levantó sospechas de infidelidad.

Por si fuera poco, confesó que se fugó con Ángela a Roma, donde se casaron en una ceremonia espiritual y a espaldas de su suegro.

El escándalo salpicó a Pepe y en su Instagram le llovieron comentarios como: "Todo se paga", "De respetado a la burla de México", "Papá alcahuete" y "Ya retírate y llévate a tu cría pelona". Otros, más mordaces, lo llamaron "suegro del kakas" y cuestionaron si incluso paga para que no critiquen a su hija.

Tras la polémica que rodea a la dinastía Aguilar, se reportó una baja en la venta de boletos de sus conciertos conjuntos, un hecho que los internautas también aprovecharon para sacar a relucir: "Ni regalados pagaría", "Los boletos están a 1 dólar", "Perdieron el encanto", expresaron algunos fans. Pepe Aguilar no se ha manifestado al respecto.

Te puede interesar: Cazzu aparece en sus redes sociales con mensaje que se especula sería para Nodal

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV