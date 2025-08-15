La segunda entrega de Merlina, que llegó a Netflix el 6 de agosto de 2025, ha despertado gran expectativa, en especial por la llegada de Lady Gaga al elenco. La artista dará vida a Rosaline Rotwood, una misteriosa profesora de la Academia Nevermore, cuyo debut no se verá en los primeros episodios, sino en la segunda mitad de la temporada, disponible a partir del 3 de septiembre.

Netflix describe a Rosaline como una “legendaria y enigmática profesora de Nevermore” que cruzará su camino con Merlina Addams (Jenna Ortega). Su incorporación fue anunciada en noviembre de 2024 y confirmada oficialmente por la propia Gaga el 31 de mayo de 2025, durante el evento TUDUM, donde presentó su papel con una actuación especial. Aunque los detalles sobre su historia se mantienen en secreto, se especula que podría estar relacionada con el club Belladonna, una sociedad secreta de la academia, o incluso tener lazos con la familia Addams como aliada.

Los primeros cuatro capítulos de esta temporada (“Y un día sombrío volvió”, “Más vale un sombrío demonio conocido”, “El llamado de la sombría naturaleza” y “Si estas sombrías paredes hablaran”) no incluyen a Gaga. Según el coproductor Alfred Gough, su personaje será clave en los nuevos misterios, pero los espectadores tendrán que esperar hasta los episodios 5 al 8, que se estrenan el 3 de septiembre, para verla en acción.

Esta no es la primera incursión de Lady Gaga en el género de terror. En 2015 interpretó a La Condesa en la quinta temporada de American Horror Story: Hotel, papel que le valió un Globo de Oro. Más tarde, en 2024, dio vida a Harley Quinn en Joker: Folie à Deux. Su trayectoria también incluye filmes como La Casa Gucci (2021) y Ha Nacido una Estrella (2018), con la que obtuvo una nominación al Óscar como Mejor Actriz. Su experiencia y estilo parecen encajar a la perfección con la atmósfera gótica y singular de la serie producida por Tim Burton.

El impacto que Rosaline Rotwood tendrá en la trama sigue siendo un enigma. Entre las teorías más comentadas por los fans se encuentra su posible implicación en la amenaza que acecha a Enid (Emma Myers) o en los secretos del hospital Willow Hill. Algunos incluso sugieren que podría tener un vínculo con Morticia (Catherine Zeta-Jones) o Hester Frump (Joanna Lumley), ya sea como antigua conocida o figura histórica de Nevermore.

El éxito de esta temporada se refleja en sus cifras: 50 millones 100 mil visualizaciones en su primera semana, sumándose a la popularidad de la entrega inicial, que acumuló 341 millones 23 mil horas reproducidas. Con la incorporación de Gaga, junto a Steve Buscemi (Barry Dort) y Thandiwe Newton (Rachel Fairburn), el atractivo de esta segunda parte crece aún más. Como expresó Jenna Ortega en entrevista con Variety: “Gaga aportará una energía única”.

BB