Hay un nueva tienda y bar de vino en Guadalajara. realEsco se creó el 17 de febrero de 2025. Se trata de un expendio de vinos importados y nacionales con posibilidad de consumo local o de compra de botellas.

Es parte de la agrupación Vinos Cósmicos en donde también participan los dueños de PalReal, un famoso restaurante y cafetería de especialidad en la ciudad.

Este "wine bar" se ubica en el número 121 de la calle Lope de Vega, justo a un costado de PalReal, en la colonia Arcos Vallarta. Y, pese a su reciente apertura, ya se encuentra entre los mejores bares de vino de la ciudad, al menos de acuerdo con las guías locales.

No obstante, a partir de que Quinto Elemento Lab develó que uno de los empresarios detrás de este Sociedad Anónima era Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, Andres Manuel López Obrador, en redes sociales y medios digitales comenzaron a circular diversas publicaciones en contra del novedoso negocio.

En el perfil de Instagram de realEsco, usuarios de dicha red social dejan comentarios con respecto a la situación en la primera publicación “pineada”. Debajo de la fotografía se pueden leer mensajes del tipo "Ya valió, lugar supercancelado gracias al kakitas", "CANCELADO!", "Ahí me saludan la caquitas! De Andy" y "Wakala.... vinos del bienestar".

Aunque lo más notorio se muestra a través de las calificaciones en Google. En este momento, realEsco cuenta con una puntuación de apenas 1.8 estrellas sobre cinco. Entre los comentarios calificativos se puede leer: "-1 estrella solo porque en esto está involucrado el hijo de amlo", "Negocio del bienestar" o "Ahora vino del bienestar, son un asco", todos ellos publicados recientemente.

