James Gunn se confiesa con el Escorpión Dorado sobre sus sentimientos hacia Marvel

Los episodios del auto del Escorpión Dorado siempre generan conversación, tanto por los invitados como por las revelaciones que logra sacar en cada entrevista. En esta ocasión, el youtuber Alex Montiel recibió al director James Gunn durante su visita a México, donde promocionaba Superman y la segunda temporada de Peacemaker.

Durante la charla, Gunn recorrió su trayectoria cinematográfica y, además, explicó los motivos que lo llevaron a dejar Marvel para asumir un rol protagónico en el nuevo Universo Cinematográfico de DC.

¿Por qué dejó Marvel?

James Gunn cuenta con una carrera de más de tres décadas, dirigiendo y escribiendo títulos como Scooby-Doo, El amanecer de los muertos, Thor: Un mundo oscuro, El escuadrón suicida y las tres entregas de Guardianes de la Galaxia. Sin duda, esta última franquicia fue la que más reconocimiento le otorgó.

Durante la entrevista, Montiel le preguntó directamente: “¿Entonces odias a Marvel?” a lo que Gunn respondió:

“¡No, yo los amo!”

El youtuber, sorprendido, continuó con la pregunta inevitable: “¿Y entonces por qué los dejaste? Pudiste haberles dicho ‘no quiero, quiero hacer Guardianes de la Galaxia 4, 5, 6, 7 y 8’”.

Gunn se sinceró:

“¡Pues porque me ofrecieron este trabajo! Terminé con eso (Guardianes de la Galaxia), sí tuve un final, siempre quise cerrar de esa forma con Guardianes de la Galaxia”.

Entre Marvel y DC

Montiel indagó más sobre cómo se siente Gunn tras el cambio:

“¿Te sientes bien con esta decisión? Porque estuviste en la competencia, estabas del otro lado de la pared, de la calle, y ahora estás aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue ese cambio de planes?”

El director admitió que, aunque trabajó durante años en Marvel, siempre deseó que DC prosperara. Explicó que muchas personas ni siquiera reconocen las diferencias entre ambas marcas y que su objetivo es aportar su experiencia para fortalecer el nuevo universo cinematográfico.

Además, Gunn adelantó que podría integrar a varios colegas de Marvel en sus proyectos de DC, incluyendo a su hermano Sean Gunn, quien ha tenido cameos recurrentes en sus producciones.

Montiel bromeó:

“¡Eso es nepotismo! (...) ¿Pero hay alguna posibilidad de ver a Chris Pratt como Batman, la Mujer Maravilla o Shazam?”

Gunn respondió:

“No como el Caballero de la Noche, ni como la princesa Diana de Themyscira, pero sí quizá podría interpretar otro personaje”.

