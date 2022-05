A partir de este miércoles 11 de mayo está disponible la serie original de Disney+, La Cruzada, una innovadora serie híbrida e inmersiva en la que ocho adolescentes dejan la realidad para adentrarse en un viaje al mundo fantástico de Everealm, donde deben salvar el Reino ayudando a cumplir una antigua profecía.

A lo largo de los ocho episodios de la serie, estos héroes se ven inmersos en un mundo de fantasía hecho realidad, con su propio castillo, realeza y toda suerte de criaturas místicas, así como una hechicera cuyo único propósito es destruirlo todo y quedarse con el poder.

Durante miles de años, Everealm ha sido una tierra mágica y de una belleza sin igual. Ahora el Reino se ve amenazado por la poderosa Hechicera malvada. La última esperanza de los nobles Parcas es convocar a ocho desconocidos de un mundo lejano, a quienes llaman Paladines, para juntos intentar consumar una antigua profecía y expulsar a la Hechicera. Los Paladines deberán convocar a su héroe interior a través de una serie de retos que desafían sus límites, para así recuperar el equilibrio perdido de Everealm. Si fracasan, todo estará perdido. Caerán reinos, surgirán héroes.

La Cruzada combina los mejores elementos del contenido de ficción con lo mejor de la realidad para crear una serie de competencia inmersiva, donde confluyen la realidad y la fantasía a medida que los adolescentes compiten en retos dentro de un mundo de aventuras convertido en real. Habrá sorpresas en cada esquina de esta tierra desconocida, que pondrán a prueba la mente, el cuerpo y el espíritu de cada uno de los Paladines y no solo cambiarán el destino de Everealm, sino también el propio.

La serie es realizada por los equipos ganadores de Oscar® y el Emmy® detrás de El señor de los anillos, The Amazing Race y Queer Eye, con la producción de Court Five, New Media Collective y Scout Production Inc.

