May the 4th be with you: Disney+ celebra el "Día de Star Wars" con nuevo tráiler de "Obi-Wan Kenobi"

Disney+ se unió a las celebraciones del “Día de Star Wars” con el lanzamiento de un nuevo tráiler y póster de la serie “Obi-Wan Kenobi”, protagonizada por Ewan McGregor.

La serie se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 27 de mayo con dos primeros episodios, posteriormente lanzarán un episodio cada miércoles hasta el 22 de junio.

De acuerdo con Disney+, “Obi-Wan Kenobi” se sitúa 10 años después de los acontecimientos en “Star Wars: La venganza de los Sith”, donde “Obi-Wan” enfrentó su derrota más grande: la corrupción y la caída de su mejor amigo “Jedi”, “Anakin Skywalker”, quien eligió el “Lado Oscuro” convirtiéndose en “Sith Lord Darth Vader”.

El póster oficial de "Obi-Wan Kenobi". CORTESÍA / DISNEY+

“Obi-Wan Kenobi” está dirigida por Deborah Chow y cuenta con la producción ejecutiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor y Joby Harold.

Al elenco se les suma Hayden Christensen como “Darth Vader”, además Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

¿Por qué se celebra el "Día de Star Wars" hoy 4 de mayo?

Este 4 de mayo el mundo está celebrando el “Día de Star Wars”, una de las festividades oficiales de LucasFilm que hace referencia a una de las sagas más icónicas del cine.

La frase “Que la fuerza te acompañe” es una de las más icónicas de la filosofía de “Star Wars” y que los fans la han apropiado para rendirle tributo. Esta frase viene de la traducción en inglés “may the force be with you” que, a su vez, un juego de palabras y el sonido que produce al pronunciarlo, hace alusión al 4 de mayo: “May the fourth be with you” ("May the 4th be with you").

¡La Fuerza fluye en todas las cosas de la galaxia! Mañana únete a la celebración del #StarWarsDay. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/1Jt0t9wrUx — Star Wars (@StarWarsLA) May 3, 2022

AC