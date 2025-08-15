El fin de semana está aquí y este viernes 15 de agosto Disney+ tiene nuevos contenidos para disfrutar en casa con la mejor compañía. Disfruta de los dos lanzamientos que Disney+ tiene para ti.

Quebranto

Es una serie original de Star para mayores de 18 años que ya está disponible en Disney+. La historia de seis episodios sigue a Miranda, una joven adoptada por una familia argentina, que sufre trastornos de ansiedad que atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes, por lo que decide viajar a México y descubre con dolor de que la realidad no es lo que pensaba.

Sin límites con Chris Hemsworth: Una vida mejor

Es una serie de National Geographic para mayores de 14 años que ya se puede ver en Disney+. Filmada en seis países a lo largo de dos años, Chris Hemsworth pone a prueba sus límites combinando ciencia de vanguardia y la sabiduría de los mayores para exigirse como nunca. Sin experiencia previa, aprende a tocar la batería para una presentación en vivo junto a Ed Sheeran frente a 70 mil fans; escala una impresionante pared de 180 metros en los Alpes suizos para salir de su zona de confort y enfrentarse al riesgo; y participa en un entrenamiento de las Fuerzas Especiales de Corea del Sur, soportando electrocución y gas pimienta para enfrentar su prolongada lucha contra el dolor crónico y reconfigurar su respuesta ante él, todo con el objetivo de descubrir herramientas que podamos usar hoy para vivir una vida más sana y feliz.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM