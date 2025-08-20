Miércoles, 20 de Agosto 2025

Futbol hoy 20 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del miércoles 20 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy miércoles 20 de agosto de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Estudiantes LP vs Cerro Porteño | 16:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Internacional vs CR Flamengo | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 20 de agosto de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

  • Cienciano vs Bolívar | 16:00 horas | Disney+ Premium |
  • Independiente vs U de Chile | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 20 de agosto de 2025 - Leagues Cup EN VIVO

  • Inter Miami vs Tigres | 18:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Toluca vs Orlando City | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV), TUDN, Nu9ve |
  • Seattle Sounders vs Puebla | 21:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • LA Galaxy vs Pachuca | 21:45 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

