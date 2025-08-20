Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del miércoles 20 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy miércoles 20 de agosto de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

Estudiantes LP vs Cerro Porteño | 16:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Internacional vs CR Flamengo | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 20 de agosto de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

Cienciano vs Bolívar | 16:00 horas | Disney+ Premium |

Independiente vs U de Chile | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 20 de agosto de 2025 - Leagues Cup EN VIVO

Inter Miami vs Tigres | 18:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Toluca vs Orlando City | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV), TUDN, Nu9ve |

Seattle Sounders vs Puebla | 21:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

LA Galaxy vs Pachuca | 21:45 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

