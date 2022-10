Disney+: Homenaje a la cintas clásicas de terror 

Con la mira en colocar las franquicias del estudio en novedosas direcciones creativas y con la fecha de Halloween en puerta, Disney+ estrenó recientemente el especial televisivo “Werewolf by Night” (2022), una historia que se inspira en las películas de terror de las décadas de los treinta y los cuarenta —estelarizada por el actor mexicano Gael García Bernal—, donde un grupo de cazadores de monstruos celebra un macabro homenaje a su líder, y los asistentes se ven inmersos en una competición que los hará enfrentarse a un monstruo.

En entrevista, el director de Producción y Desarrollo de Marvel Studios, Brian Gay, revela de dónde surgió la idea para este especial, ya que “en Marvel somos fans de los especiales de ciertos canales de televisión, de media hora o más, con los que se celebraba alguna fecha en especial, y notamos que no ha habido muchos en fechas recientes; así que la idea esencial era provocar la misma sensación de divertimento y quizá expectación, pero con un programa que fuera único e inesperado”.

Personajes y dirección

Pero eso no es todo, agrega el director de producción que “los personajes de ‘Werewolf by Night’ son aquellos que no encontraron su lugar adecuado en otra producción, de modo que ahora podremos ver el mundo desde su perspectiva y, tal vez, descubrir algo nuevo en el universo del MCU (Universo Cinemático de Marvel)”.

Por otra parte, destaca Gay que “Michael Giacchino, colaborador de Marvel en el área musical había expresado antes su interés en dirigir y nos pareció que esta era la oportunidad; así que no sólo puso en esta iniciativa su gran cultura y conocimientos de programas televisivos sino su capacidad como músico y compositor, y partimos de lo que se quería expresar con la música, que es un lenguaje universal, y funcionó de maravilla, pues de ese modo supimos la emoción que se buscaba transmitir (así como conocer de antemano las ideas de Michael)”.

Tributo al viejo cine

Por lo que toca a la inspiración recibida del cine de los treinta y cuarenta, Gay enfatiza que “buscamos películas para inspirarnos y muchas de ellas, los clásicos del género, proceden de esas décadas, y no sólo nos gusta verlas, sino el estilo, el look y cómo nos impactan; así que nos pareció buena idea —ya que se cuenta una historia de monstruos— rendirles tributo y tomar ciertas partes en consideración, además de utilizar el blanco y negro se emplearon segmentos de viejos filmes para narrar algo distinto. Se trata de una carta de amor a estas películas de antaño”.

CT