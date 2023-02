Mickey Mouse es reconocido como sinónimo de alegría en todo el mundo. El personaje es tan popular que su historia se contó en un documental especial titulado Mickey: La Historia de un Ratón, disponible en Disney+.

El personaje se convirtió en una sensación cuando protagonizó su primera película firmada por Walt Disney, Barco de Vapor Willie, en 1928.

A lo largo de las décadas, este entrañable personaje ha evolucionado en diferentes versiones que reflejan la excepcional carrera de su creador y los diversos cambios sociales de la nación a la que llegó a representar.

He aquí un repaso a la historia de Mickey Mouse.

La idea de crear a Mickey Mouse surgió en un tren

En una entrevista que aparece en el documental Mickey: La Historia de un Ratón, disponible en Disney+, Walt cuenta que la idea y creación de Mickey Mouse se le ocurrió durante un viaje en tren. "Mickey Mouse vino a mi mente en un viaje a Hollywood, en un momento en que mi suerte y la de mi hermano, Roy, no era buena, y parecía acercarse el desastre", dijo el dibujante.

"Cuenta la leyenda que en aquel tren Walt quería llamar a Mickey 'Mortimer Mouse', pero su mujer, Lillian, sugirió 'Mickey Mouse'. Fue quizá una de las decisiones más importantes que se han tomado para un personaje", afirma Eric Goldberg, animador de Walt Disney Animation Studios.

El primer corto de Mickey Mouse se hizo en el garaje de Walt, y en aquella época no podía anunciar que estaba trabajando en un nuevo personaje.

El reto de sincronizar sonido y animación en Barco de Vapor Willie

En 1927, tras la llegada del sonido al cine, Walt realizó su primer dibujo animado con audio en Estados Unidos.

"Para estrenar nuestra película, contraté a una orquesta de Nueva York con un director famoso para que la grabara. Tuve que poner mi coche como garantía de un préstamo y Roy y yo hipotecamos nuestras casas para pagar el sistema de sonido de Barco de Vapor Willie", relató Walt en el documental.

"Todo tenía que estar sincronizado. Teníamos una forma de hacerlo. Teníamos un ritmo que subía y bajaba. Todos eran mis músicos y seguían el ritmo, y cuando llegaban a cierto tempo, hacían '¡boom!' o un sonido de estallido, o disparos", continuó Walt Disney.

Hubo varias repeticiones e intentos hasta que el equipo consiguió sincronizar el sonido con la animación y fusionar todos los elementos. Fue entonces cuando Mickey fue enviado al estrellato.

La primera voz de Mickey Mouse fue la de Walt Disney

"No es casualidad que Walt fuera la voz de Mickey Mouse. El optimista, el niño curioso que no crecía, el tipo intrépido que no dejaba que nada se interpusiera en su camino: eso es Mickey Mouse, pero también Walt Disney", dijo Floyd Norman, animador de Walt Disney Animation Studios.

El documental también destaca que los primeros dibujos de Mickey son, en cierto modo, recuerdos de la infancia de Walt en la granja donde creció.

Aprende más sobre la historia de Mickey Mouse en el especial Mickey: La Historia de un Ratón, disponible en Disney+.

