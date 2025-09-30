Este martes 30 de septiembre concluye un mes más y los últimos estrenos de Disney+ ven la luz en la plataforma de streaming. Disfruta de estas series por demás interesantes, que pueden convertirse en tus favoritas.

Chad Powers: Mariscal de campo

Es una serie original de Star para mayores de 14 años que ya está disponible en Disney+. Cuando la carrera universitaria del mariscal de campo estrella Russ Holliday se ve truncada por indisciplina, decide disfrazarse y entrar como jugador suplente a un equipo de futbol americano del sur del país bajo una nueva identidad: el talentoso y afable Chad Powers. Protagonizada por Glen Powell, esta comedia de seis episodios de media hora está basada en el sketch producido por NFL Films y Omaha Productions emitido en ESPN+ como parte de la serie Eli’s Places. La serie estrena los dos primeros episodios para después lanzar un nuevo episodio cada sábado.

Los sin nombre. ESPECIAL/©DISNEY.

Los sin nombre

Es una serie para mayores de 18 años que ya se puede ver en Disney+. En este thriller de seis episodios, Claudia, una mujer que perdió a su hija Ángela de forma traumática, descubre años después, justo cuando empieza a recuperarse del dolor, que quizá su hija aún siga con vida. “Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!”, es la estremecedora frase que escucha por teléfono y que reaviva su esperanza. Claudia recurre entonces a Salazar, el inspector que estuvo a cargo de la investigación tras la desaparición, y a Laura, la joven a quien Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tránsito. Juntos siguen la pista que los llevará por misteriosos lugares donde se oculta una verdad aterradora. La serie está protagonizada por Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smit, bajo la dirección de Pau Freixas.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM