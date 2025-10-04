Top 10 de lo más visto de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa su camino para consolidarse como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados de la compañía. Con un modelo que combina estrenos recientes y cintas icónicas, la plataforma actualiza semanalmente el listado de las películas más reproducidas por sus suscriptores.

Este ranking refleja no solo la fuerza de los clásicos animados, sino también el éxito de las nuevas propuestas que conectan con distintas generaciones. Con estrenos constantes y un catálogo que apela tanto a la nostalgia como a la novedad, Disney+ se mantiene como uno de los competidores más fuertes dentro del mercado de streaming global.

De acuerdo con el conteo más reciente, el top 10 de esta semana es el siguiente:

Lilo y Stitch

La graciosa historia de una niña hawaiana y el alien que la ayuda a recomponer su familia.

Elio

La historia sigue a un niño de once años llamado Elio Solís que accidentalmente se convierte en el embajador intergaláctico del planeta Tierra después de ser transportado al Communiverse por extraterrestres para hacer contacto.

Marvel Zombies

Continuando con los eventos del episodio de What If...?, «What If... Zombies?!», un grupo de supervivientes debe luchar contra antiguos héroes y villanos que ahora son zombis.

Los Increíbles 2

Mientras llaman a Helen a liderar una campaña para recuperar a los Supers, Bob vive la vida "normal" en casa con Violet, Dash y Jack-Jack, cuyos superpoderes están a punto de ser descubiertos. Sin embargo, un nuevo villano emerge con una trama brillante y peligrosa que amenaza todo. Pero, con Frozono de su lado, ellos podrán con todo.

Los Increíbles

El Sr. Increíble y la Mujer Elástica eran los mejores héroes del mundo. Luego de 15 años, adoptaron identidades nuevas y vidas "normales" con sus tres hijos. Ansiosos por volver a la acción, aprovechan la invitación misteriosa de ir a una isla remota.

Abracadabra

Luego de mudarse a Salem, Massachusetts, Max Dennison explora una casa abandonada con su hermana, Dani, y su nueva amiga, Allison. Max accidentalmente libera a tres brujas que solían vivir en el lugar. Con la ayuda de un gato mágico, los chicos deben robar el libro de hechizos de las brujas antes de que se vuelvan inmortales.

Thunderbolts: Los Nuevos Avengers

Un peculiar equipo de antihéroes surge tras caer en una trampa mortal. Deben embarcarse en una peligrosa misión en la que se verán obligados a enfrentarse a los momentos más oscuros de su pasado.

La Princesa y el Sapo

La trabajadora y ambiciosa, Tiana sueña con abrir el restaurante más fino de Nueva Orleans. Su sueño se desvía un poco cuando conoce al príncipe Naveen, quien ha sido transformado en un anfibio por el Dr. Facilier.

La Era de Hielo

Durante la era de hielo, un solitario mamut lanudo con un trágico pasado se une a un perezoso gracioso y a un tigre dientes de sable calculador en un viaje peligroso para reunir a un niño de un año con su padre cazador.

Abracadabra 2

Tres jóvenes resucitan accidentalmente a las terribles hermanas Sanderson y deben averiguar cómo impedir que las brujas sigan causando estragos.

