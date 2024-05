Disney+ 'Breslau', su primera apuesta original en Europa Central y del Este

El medio especializado Deadline informó este lunes que 'Breslau', una serie polaca, será la primera producción original de Disney en llegar a su plataforma de streaming en Europa Central y del Este.

La serie constará de ocho capítulos estará ambientada en 1936 en Breslavia, Polonia, y sigue la historia del comisario Franz Podolsky, que investiga un brutal asesinato antes de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos.

"Estamos entusiasmados de que creadores y actores con tanto talento y experiencia estén trabajando en el proyecto. También nos alegra que nuestra primera serie polaca amplíe aún más la oferta de producciones destinadas a un público más amplio", dijo a este medio Magdalena Cieslak, directora de producciones originales de Disney+ en Europa Central y del Este.

'Breslau', será dirigida por Leszek Dawid ('You Are God', 2012) y tiene entre su reparto a actores polacos como Tomasz Schuchardt ('Doppelganger. The Double', 2023), Agata Kulesza ('Ida', 2013) y Sandra Drzymalska ('Love Lasting', 2020).

El rodaje actualmente se está llevando a cabo en Polonia, y la producción corre a cargo de ATM Grupa, una de las productoras independientes más importantes del país.

Otros proyectos internacionales en los que ha trabajado Disney+ incluyen títulos como 'Becoming Karl Lagerfeld' (Francia), 'Cristóbal Balenciaga' (España) o 'Shardlake' (Inglaterra).

YC