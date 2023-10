Adriana Macías, entre las muchas grandes cosas que hace de su vida, es una diseñadora de moda con una cualidad que pocas personas en este mundo tienen, y que la vuelve única: Adriana diseña, confecciona, le da forma a su propio mundo y hace tangibles en tela todas las imágenes de su imaginación con la habilidad de sus pies.

Adriana Macías nació sin brazos. Esto jamás ha sido un revés para ella: hoy es una de los once diseñadores mexicanos seleccionados por Disney en el marco de sus 100 años para darle su propio estilo a las princesas de siempre, y con las que miles de niñas del mundo han crecido y crecerán.

Cuando Adriana diseña ropa, lo hace pensando en la gente: que se sienta cómoda, que se vea bien, que se sientan a gusto consigo mismas, en un recurso de empoderamiento, de reivindicación y auto cariño. La ropa es superación. A su personalidad, a su ritmo de vida. Para Adriana, "la ropa es para las personas", y esta frase es un lucero guía que marca la pauta con la que crea moda.

A Adriana le fue asignada "La Bella Durmiente", y curiosamente, el giro de sus diseños para esta película está enfocado hacia el dragón que aparece en esta película. "Sin dragón no hay héroe", afirma Adriana. "No tanto como una princesa que no puede hacerse cargo de su libertad, sino al contrario: una princesa que también puede ser un héroe", asegura.

Adriana Macías. ESPECIAL/ Disney

ESPECIAL/ Disney

Adriana también considera que hoy más que nunca la moda es un campo de oportunidad, considerando todos los años en los que se estandarizó un tipo de belleza, se consolidaron cuerpos hegemónicos, colores de piel, y se hizo de lado toda la diversidad que es la que enriquece al ser humano. "Se ha puesto en riesgo la salud por seguir estándares de belleza... la belleza está en los ojos de quien la mira, en la cultura que la creó... hay muchas áreas de oportunidad, y la belleza no podemos definirla ninguno de los diseñadores", afirma. "Las cosas que te pongas las vas a lucir espectaculares".

Si bien a ella le tocó diseñar el vestido relacionado con la Bella Durmiente, en realidad el personaje por el que Adriana sintió una fascinación inmediata desde que era niña, era nada más y nada menos que el Capitán Garfio, de "Peter Pan". Aquel pirata temible, con un gancho resplandeciente en lugar de mano, era para Adriana una inspiración más grande que cualquiera que pudieran darle las princesas.

"Yo usé protesis 20 años de mi vida, yo también tenía garfios", recuerda con felicidad y orgullo. "Ahora este Capitán Garfio le está diseñando a la Bella Durmiente". A Adriana también le alegra que hoy en día las princesas de Disney hayan dejado de ser mujeres sin voz ni voto cuyo único destino era esperar la llegada de un principe irrisorio para ser rescatadas, y que ahora sean fuertes, decicidas, resueltas a encontrar el futuro y a sí mismas.

FS