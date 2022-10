Dicapo: El ecuatoriano presenta su nuevo tema "Fuimos"

Dicapo es un cantante y actor de Guayaquil, Ecuador, de 25 años que estrenó el pasado 29 de septiembre su sencillo “Fuimos”. La canción habla del final de una relación que no dio para más, con un elaborado pop moderno, que ha sido uno de los campos que más ha explorado, le da un toque personal y único a sus interpretaciones.

Dicapo presenta “Fuimos” como un himno a la finalización de una relación que no dio para más, en la que es posible que no estés tan seguro de cómo te vas sentir más adelante porque quizá llores o extrañes, pero al final la realidad es que ya te cansaste de estar atado a algo que ya no funciona.Sobre el tema el artista guayaquileño comentó: “La idea que trabajé con los productores Jaime Vel y Jorge Nehme era materializar este himno que en mi experiencia significó cerrar un ciclo.

CORTESÍA

Muchos tenemos una canción así en nuestra playlist. La idea inicial fue de Jorge y la terminamos haciendo en el estudio, construyendo la canción con referencias muy claras del synthwave este es género de música electrónica influenciado por bandas sonoras de películas, música y videojuegos de la década de los ochentas.”Sobre el rodaje del videoclip DICAPO agregó que “lo filmamos en Guayaquil, Ecuador y la trama es muy real pues presenta cómo manejé mi vida luego de esa ruptura en donde fui acumulando muchos recuerdos y costumbres con otras perdonas pero me había olvidado de sanarme a mi.”

Más sobre Dicapo

Diego Chiang es un cantante y actor guayaquileño de 25 años. Licenciado en artes musicales en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Desde los cinco años cantaba junto a su familia baladas clásicas, boleros y música nacional. A lo largo de su vida como estudiante fue corista de artistas como: Pamela Cortes, Karla Kanora y David Betancourth, entre otros. En 2015 fue finalista de “La Voz Ecuador”, como actor participó en varios musicales como: “Que Cante la Vida” (2018) y “Heathers” en el 2019. En televisión también realizó protagónicos en las series “Si Se Puede” (2019) y “Casi Cuarentonas” (2021).

FS