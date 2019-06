Diamante en bruto, Diamante Eléctrico

Colombia es rica en muchos sentidos; grandes literatos como Gabriel García Márquez, la cuna del mejor café del mundo, música tan distintiva como el del vallenato y por un resquicio que se comienza a acrecentar a pasos agigantados, el grupo Diamante Eléctrico, quienes con sólo siete años de carrera y cuatro discos se han hecho acreedores a tres Grammys y una sólida base de fans en México, por ello regresan este viernes a Guadalajara con su gira 'Buitres'.

“México nos ha dado mucho, ya nos comienzan a ver como una banda local y es un importante lugar para componer y crecer en nuestra carrera", nos comparte en entrevista Daniel Álvarez su líder y guitarrista quien desde hace tiempo radica en nuestro país, aceptando que ama México pero que la parte más difícil es estar separado geográficamente de sus compañeros. "Es complejo, pero hablamos todos los días, nos dividimos las tareas que tengamos, cada quien hace su parte y cuando iniciamos gira nos encerramos en un cuarto par de días antes de cada show. Tenemos ganas y hacemos que esto funcione".

Musicalmente Diamante Eléctrico no es la típica banda de rock contemporánea, su sonido surca en blues, punk, garage; sonidos influenciados por talentos mexicanos. "México en todos sentidos es nuestra gran influencia: Caifanes, Fobia, Molotov nos gusta mucho, pero Café Tacvba es la banda latinoamericana que más nos ha marcado, es la que más nos ha sorprendiendo por su propuesta, los admiramos como músicos y como personas, se siguen expandiendo, y reinventando a través de cada disco y eso para nosotros es una gran influencia".

Guadalajara y su amor especial

A pesar de que para el grueso de las bandas, Ciudad de México sea el centro del universo musical, para Diamante Eléctrico no es así, ya que Guadalajara ocupa un lugar muy especial en su corazón. "Tenemos una relación diferente con el público tapatío que con el resto de México, hemos sentido mucha más conexión, no es que en el resto no, pero en Guadalajara es muy singular y lo confirmamos en nuestra última visita, 'Buitres' llevaba un par de semanas y la gente cantó todas las canciones, fue muy emotivo, nos llegó al corazón y por eso quisimos volver pronto con un show un poco más grande, estamos ansiosos de recibir toda esa buena energía. Tocaremos todas las piezas de 'Buitres' y los sencillos de los demás discos".

¡MEXICO!

Evolución musical

“Buitres”, su cuarto trabajo fue lanzado en 2018 y en él se degusta de nuevas atmósferas sonoras. En sus primeros trabajos coqueteaban con diversos sonidos, pero en el último se siente un sabor más soul,. "Queríamos expandirnos más, dejamos un poco de lado ese sonido 'rocanrolero', es el primer disco que grabamos en separado, que conseguimos desde el estudio, no desde el cuarto de ensayo y tomamos un sonido más negro de los setenta y el resultado ha sido bastante saboreable y satisfactorio para la banda".

¡Asiste!

Diamante Eléctrico Gira "Buitres".

21 de junio en C3 Stage

Boletos $390

Bandas invitadas: The All y Azul Escarlata

