Maxine Woodside respondió a los señalamientos de Ana María Alvarado sobre su despido del programa "Todo para la Mujer", en el que, además, la conductora agregó que sufrió desplantes de la llamada "Reina de la radio".

"Nunca la corrí", declaró Maxine Woodside en su programa de radio, negando las acusaciones de Ana María Alvarado, que en una transmisión en sus redes sociales, comentó que la titular del espacio radiofónico la había incomodado ignorándola, solo dirigiéndose a otros compañeros, situación que interpretó como un deseo de la titular de la programa para que ya no estuviera. "Le dije que por qué no venía otro día", pero se negó, agregó la locutora.

Ya en un breve video, Woodside había negado la imputación. "Me acabo de enterar que yo la corrí del programa, eso es totalmente falso, yo no la corrí, Anita sigue teniendo su lugar en 'Todo para la mujer', y ahí la esperamos el martes".

Maxine profundizó y compartió que, en primera instancia, ella no puede despedir a Ana María porque no tiene las facultades para hacerlo. "No tengo la autoridad para correrla porque no es mi empleada". Expresó que la conductora es empleada de Grupo Fórmula como ella, por lo que no pudo despedirla porque no le corresponde.

A la pregunta sobre qué pudo movilizarla en hacer dichas declaraciones, Woodside dijo que ella supone que quiso monetizar en sus redes sociales a través el escándalo, como le sucedió en el pasado con un pleito que tuvo con Gustavo Adolfo Infante.

Manifestó que el descontento de Alvarado se dio porque hubo cambios en el programa, entre ellos de productora y nuevos colaboradores, y estos no le gustaron. "Soy incapaz de mentirles", repitió Maxine Woodside. "Lo que diga, mi cariño a Anita no va a cambiar", concluyó.

Las conductoras mantuvieron una buena relación de más de treinta años, hasta las declaraciones que se hicieron públicas ayer.

OA