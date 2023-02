Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo. Lo paradógico de este suceso es que ahora involucra a los personas que regularmente comentan la vida de los otros. Se trata del despido de Ana María Alvarado del programa que encabeza Maxine Woodside.

La tarde de este martes y durante una transmisión en vivo realizada desde su canal de YouTube, la presentadora Ana María Alvarado dio a conocer que una serie de desplantes por parte de su compañera Maxine Woodside le hicieron saber que ya no era bienvenida en su programa de radio "Todo para la mujer", en el cual ha participado desde hace 30 años.

De acuerdo con la periodista, Maxine la había incomodado ignorándola, o solo dirigiéndose a otros compañeros de la producción en las pausas del mismo, situación que comenzó a darle señales de que no continuaría en él.

"Es un programa en el que he permanecido por más de 32 años, más de la mitad de mi vida", aseguró Ana María en el en vivo que realizó para sus seguidores, asegurando entre lágrimas que se sentía como una pérdida "Hoy me llegó mi nada es para siempre", agregó.

Aseguró que no realizará ningún movimiento legal en contra de Woodside, ni el programa de radio, sino que buscaría una conciliación justa.

"Ustedes los que me conocen saben que no soy persona de guerra, soy persona de paz, pero en esta ocasión solo pido lo justo, lo que me conviene, cuando te corren injustificadamente, lo único que hay que hacer es apelar por justicia, y no es por querer aprovecharme de la situación", señaló Ana María en el video.

Sin embargo, momentos más tarde Maxine dio a conocer que dichas declaraciones eran falsas, aclarando que se enteró por medio de las redes sociales de Ana María, a quien nombró con cariño "Anita".

"Me acabo de enterar que yo la corrí del programa, eso es totalmente falso, yo no la corrí, Anita sigue teniendo su lugar en 'Todo para la mujer', y ahí la esperamos el martes", dijo Maxine.

Asimismo, Ana María definió su salida definitiva como "El peor día de mi vida", sin embargo, Maxine se mostró tranquila ante las declaraciones.

Las conductoras mantuvieron una buena relación de más de treinta años, hasta las declaraciones que se hicieron públicamente ayer martes.

Incluso apenas en noviembre del 2022, Ana María Alvarado fungió como una especie de vocera ante el fallecimiento del hijo de Maxine Woodside, aclarando situaciones de depresión que había atravesado.

"Maxine, como ustedes comprenderán, está pasando unos momentos muy difíciles y solo les pido su buena vibra y su cariño para ella. Descansa en paz, nuestro querido Nano", dijo en un video en aquel momento.

OA