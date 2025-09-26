Wendy Guevara explica porqué los cantantes se "niegan" a participar en LCDLFM

Las expectativas aumentan rumbo a la gran final de La Casa de los Famosos México, luego de una temporada marcada por múltiples giros inesperados para los concursantes. No obstante, la producción estaría atravesando dificultades para que figuras del medio artístico se sumen a las dinámicas del reality, situación que fue expuesta recientemente por Wendy Guevara en una transmisión en vivo.

Artistas se rehúsan a asistir al programa

La conductora de las pre y posgalas del 24/7 explicó que la producción ha tenido complicaciones para conseguir la participación de cantantes e invitados especiales. Según relató, esto ha sorprendido incluso a ella misma, ya que afecta tanto a los habitantes como a la audiencia, quienes esperan disfrutar de un contenido variado.

De acuerdo con Guevara, las respuestas de los artistas suelen ser evasivas, como:

“Por eso muchas personas no han querido apoyar, venir a cantarle a los habitantes; muchos artistas dicen ‘mejor no, es que ahorita no puedo’, pero dicen que no pueden venir a cantar por esos temas”.

“Es muy tóxico ya, es demasiado tóxico el reality ya, la gente se intensifica”, señaló la también integrante de Las pérdidas.

Carlos Rivera y la polémica en redes sociales

Uno de los casos más sonados es el de Carlos Rivera, cuya visita a La Casa de los Famosos México estaba prevista como parte de la promoción de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?. Sin embargo, su aparición fue cancelada debido a la controversia generada en redes sociales tras mostrar apoyo a la actriz Dalílah Polanco.

“Se dice que sí viene porque, número uno, es la promoción de ¿Quién es la máscara? (...) número dos, animar la fiesta como ya han estado bandas y, número tres, pues él es uno de los mejores amigos de Dalílah, entonces será muy especial para ella verlo ahí“, dijo Pablo Chagra en La Mejor FM.

De acuerdo con la cuenta especializada en espectáculos Chamonic, la decisión de su equipo estuvo motivada por los ataques que el cantante recibió en plataformas digitales.

INSTAGRAM/chamonic3

“Carlos Rivera no irá a La Casa de los Famosos México. Él iba a entrar para promocionar el programa ¿Quién es la máscara?, pero como muchos saben, apoya a Dalílah, la cual ha estado siendo atacada en redes sociales y a consecuencia de eso han estado atacando a Carlos Rivera”, publicó la página.

Las críticas hacia el intérprete se hicieron visibles en su más reciente publicación, donde usuarios dejaron mensajes como: “Carlos, tú eres buena persona, no te imagino apoyando a una mujer como Dalílah” y “No puedo creer que estés apoyando a Dalílah Polanco”.

