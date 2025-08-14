Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de agosto de 2025

Aries

En el amor, recuerda que la reciprocidad es fundamental. Ya no eres la misma persona ingenua de antes; ahora sabes poner límites y valorar tu dignidad. No todos merecen segundas o terceras oportunidades. Si alguien no supo aprovechar tu entrega, es momento de dejar espacio a nuevas personas que realmente valoren lo que ofreces.

Tauro

Atento a los cambios de actitud en tu relación, pues podrías recibir una noticia que no será de tu agrado. Si tienes pareja, podrían surgir tensiones por asuntos familiares o por negocios que generan más conflictos que beneficios. En el plano material, podrías recibir ingresos extra; procura reservarlos para lo que viene, en lugar de gastarlos de inmediato.

Géminis

Podrían llegar noticias desde lejos y también el regreso de un amor del pasado que podría traerte más problemas que alegrías. Esa persona, aunque se muestre cambiada, mantiene la misma esencia que antes. Cuida tu círculo cercano, pues no todos se acercan con buenas intenciones.

Cáncer

Evita caer en desconfianzas innecesarias con tu pareja, pero mantente alerta a lo que sucede. Vienen oportunidades de crecimiento personal y emocional; si las manejas con prudencia, podrán fortalecer tus vínculos afectivos.

Leo

Modera tus palabras en asuntos de pareja, pues un comentario fuera de lugar podría generar distanciamiento. Hay personas que podrían aprovechar cualquier debilidad para dañar la relación. Si tienes pareja, procura atender la conexión entre ustedes y no dar pie a que busque en otro lado lo que no encuentra en casa.

Virgo

Si tienes pareja, es momento de reconectar. La rutina y las quejas constantes pueden enfriar la relación. Identifica lo que está fallando y trabaja activamente para recuperarlo; el amor requiere acciones, no solo palabras.

Libra

Recuerda quién eres y qué valor tienes. Podrías atravesar una situación familiar difícil que afecte tu estado emocional, y también ciertos cambios laborales que modifiquen tu rutina. Procura no involucrar tu vida amorosa en problemas económicos o compromisos que no puedas cumplir.

Escorpión

Controla la información que compartes sobre tu vida sentimental, ya que podrías perder la confianza de personas importantes. No culpes a quien no es responsable de tus heridas pasadas y reflexiona bien antes de tomar decisiones que afecten tus relaciones.

Sagitario

Deja atrás resentimientos y heridas que te impiden abrirte plenamente al amor. Tu ánimo puede variar de forma drástica y eso influye en la manera en que te vinculas. Retoma los sueños y proyectos que abandonaste, pues recuperarlos podría darte estabilidad emocional.

Capricornio

Estás en un periodo de cambios en el que será importante cuidar tu equilibrio emocional. Si alguien decidió no quedarse en tu vida, acéptalo como parte del proceso. La persona correcta sabrá aceptar tu carácter y amarte por completo. Evita distraerte con la vida ajena y enfócate en lo que te aporta paz.

Acuario

No permitas que alguien manipule tus sentimientos. Fortalece tu autoestima y confía en tu valor, ya que es la base de cualquier relación sana. La pasividad solo retrasa las oportunidades; da pasos firmes hacia lo que quieres construir en el amor.

Piscis

Un amor del pasado podría reaparecer y despertar emociones que creías superadas. Antes de tomar una decisión, evalúa si su regreso aporta algo positivo. También podrías comenzar a planear un viaje, posiblemente ligado a una persona que formó parte de tu historia.

Con información de Nana Calistar.

EE