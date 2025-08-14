Este viernes 15 de agosto, las puertas del histórico Edificio Arroniz, en pleno corazón de Guadalajara, se abrirán para una celebración especial: el Día del Cine Mexicano.

La Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Jefatura de Artes Audiovisuales, ha preparado un programa doble que une dos relatos conmovedores de comunidades indígenas, protagonizados por niñas que rompen con las reglas impuestas por generaciones.

La función comenzará a las 19:00 horas con “Bajudh” (2023), un cortometraje dirigido por Carlos Matienzo Serment. En apenas 16 minutos, la película invita a seguir los pasos de una niña Tének empeñada en convertirse en la primera mujer voladora de la Danza del Gavilán, un ritual que durante siglos ha estado reservado a los hombres. La cámara acompaña su resistencia, sus dudas y su determinación, transformando la tradición en un espacio donde el cielo puede quedar al alcance de sus pies. El filme, clasificado para todo público, ha sido reconocido en festivales por su retrato sensible de la identidad y la resiliencia en contextos indígenas.

Después, las luces volverán a encenderse para “Corazón de mezquite” (2019), largometraje de Ana Laura Calderón que narra la historia de Lucía, una niña yoreme cuyo mayor sueño es tocar el arpa, instrumento que su comunidad considera exclusivo de los hombres. A pesar de la oposición férrea de su padre, encuentra en su abuelo un cómplice para desafiar la costumbre y abrir una puerta a las nuevas generaciones. Esta cinta combina paisajes sonoros y visuales que capturan la esencia cultural de los pueblos originarios, mientras sigue la lucha de una protagonista tan pequeña como valiente.

Ambas producciones forman parte de la campaña nacional “Elige nuestras historias, elige cine mexicano”, iniciativa del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), que este año ha gestionado los derechos de exhibición gratuitos, además de proveer materiales gráficos y audiovisuales para su difusión.

La participación de Jalisco busca cumplir tres objetivos: visibilizar películas mexicanas con valor artístico y social, conectar al público con historias que preservan y revalorizan tradiciones y lenguas originarias, y sumarse a la estrategia nacional de promoción cultural y audiovisual.

Más que una simple proyección, el evento pretende ser un punto de encuentro entre creadores y espectadores, un espacio para el diálogo y la reflexión sobre las raíces, la identidad y la igualdad de oportunidades.

La cita es en el Edificio Arroniz, calle Zaragoza 224, Centro Histórico de Guadalajara. La entrada es gratuita y sujeta a cupo, por lo que se recomienda llegar con anticipación para no perderse esta doble función que promete emocionar y dejar huella.

