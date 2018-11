Demi Kanon encenderá la locura de los tapatíos

Demi Kanon es una de las estrellas que se presentará en el venidero Dreamfields México, festival de música electrónica que se llevará a cabo en la pradera del Estadio Akron los próximos 17 y 18 de noviembre, y él nos cuenta un poco de lo que representará este evento en su carrera.

Para Demi esta será su primera vez en nuestro país, y reveló que se siente ansioso por llegar, pues ha escuchado diversos comentarios sobre México. “Nunca he ido a México, ni siquiera en vacaciones, pero mis colegas sí lo han hecho y he escuchado puras cosas positivas sobre su país. Estoy ansioso, feliz y tengo mucha curiosidad de probar todo lo que sea mexicano, tanto bebidas, como la comida, pero desafortunadamente mi tiempo será corto (en México), pues estoy solo para el Dreamfields y luego me voy, aunque espero volver después”.

Pero no solo ha escuchado grandes opiniones sobre el país, también de su gente, y esta es la percepción de Demi sobre los seguidores del género electrónico en México. “Creo que están locos, en el buen sentido de la palabra. Otros colegas me han dicho que son muy entregados y que parecen incansables por el nivel de energía que emanan. Creo que será muy interesante ver su reacción cuando comience mi presentación. Estoy ansioso y muy emocionado”.

Kanon es un ejemplo de que los jóvenes buscan apoderarse del mundo de la música, pues a pesar de tener tan sólo 21 años, ya cuenta con varios años de experiencia como DJ y productor, y relató un poco de cómo logró llegar hasta donde hoy se encuentra. “Honestamente, lo hice por mí mismo. No hay nadie en mi familia que tenga un gusto por la música, así que comencé a buscar como hace música con teclados y la computadora; así es como básicamente comencé”.

La fama no es ajena al joven DJ, pero busca mantenerse como hasta ahora para evitar que la fama se apodere de él. “Es difícil llegar hasta este sitio, con presentaciones internacionales y con cada vez más seguidores, pero lo tomo con calma. Es emocionante, pero prefiero seguir trabajando para que esto continúe como hasta ahora, sin que la fama se me suba a la cabeza”.

Demi cerró invitando a los fanáticos a unirse a la “fiesta” el próximo domingo, día en el que él tendrá su presentación, y prometió no decepcionar. “Espero verlos a todos el próximo domingo a las 12 horas (turno de presentación de Demi Kanon) gritando y con las manos en el aire. Estoy seguro de que se van a llevar muchas sorpresas, no lo sé, ¿nuevas canciones? ¿Algo con el estilo de México? Lo averiguarán muy pronto y sé que la pasarán muy bien”.

Demi Kanon compartirá el mismo escenario con otros artistas de gran talla, como Tiësto, Alesso y Don Diablo, quienes también están confirmados para el presentarse el próximo domingo en el Dreamfields México.