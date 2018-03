"Dejen de hacer discursos feministas, denuncien"

¿En plena madurez? Los Premios Oscar cumplen 90 años este 2018 y lo hacen en medio de una serie de polémicas; ahora, el discurso cinematográfico cambió para darle paso a diversas consignas sociales.

La ceremonia de entrega de la estatuilla se celebrará este domingo 4, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con la mira puesta, al menos en México, en Guillermo del Toro, quien compite en 13 categorías, incluyendo a Mejor director, por la cinta “La forma del agua”.

Además, la campaña #MeToo tendrá su mayor escaparate este fin de semana, y es que lejos está que terminen las acusaciones de abuso sexual y laboral en contra de las mujeres de la industria cinematográfica de Hollywood.

Y fue precisamente el artista callejero Sabo, quien aprovechó la coyuntura del momento para apropiarse de tres vallas publicitarias, ubicadas en Los Ángeles, donde colocó una serie de mantas haciendo alusión al filme en competencia a Mejor película, “Tres anuncios por un crimen”.

Algunos de los mensajes que Sabo publicó fueron: “Todos los sabíamos y todavía no hay arrestos” y “Den nombres sobre el escenario o cállense de una vez”. En entrevista, el artista señaló que la intención de su obra fue criticar a las actrices que durante años se mantuvieron en silencio, pese a ser víctimas del acoso de hombres poderosos en la industria. Por eso les pide que no hagan más discursos de corte feminista en el Dolby Theatre el domingo si no están dispuestas a seguir denunciando a sus agresores.

Lo anterior nos lleva a los acontecimientos ocurridos recientemente en México, tras el nacimiento del movimiento titulado #MeeTooMX, mismo que tuvo como abanderada a la actriz Karla Souza (“Qué culpa tiene el niño”) y quien denunció haber sido víctima de violación.

Su declaración desató una oleada de especulaciones por determinar la identidad del atacante, las cuales terminaron por afectar al director Gustavo Loza, con quien Souza laboró en dos proyectos.

Y es que pese a que Souza no señaló a Loza como su atacante, sí lo hizo Televisa –empresa con la que el director ha tenido problemas laborales-, por lo que ahora el director pide lo mismo que el artista Sabo: que las actrices realicen las denuncias de forma legal, con nombres, para que los culpables paguen con la cárcel y los inocentes no sean juzgados.