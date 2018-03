Crean estatua de Harvey Weinstein previo a los Oscar

Una estatua dorada de Harvey Weinstein vestido con una bata, sentado imponentemente en un sofá con un Oscar en la mano, fue colocada temporalmente cerca del lugar donde se entregarán los Premios de la Academia el domingo.

"Casting Couch" es una obra del artista urbano de Los Angeles Plastic Jesus y Joshua "Ginger" Monroe, diseñador de las estatuas de Donald Trump desnudo de 2016 que aparecieron en varias ciudades de Estados Unidos.

La escultura de Weinstein de escala natural, colocada el jueves en el Hollywood Boulevard, busca llamar la atención sobre la crisis por incidentes de violencia sexual ocurridos en la industria de los espectáculos y el papel que tuvo este productor caído en desgracia en ella, dijo Plastic Jesus.

"Hay tantas cosas de Hollywood que son geniales y celebradas en los Oscar, pero también hay una parte oculta de oscuridad dentro de la industria que solemos poner debajo de la alfombra o ignorar", dijo Plastic Jesus, quien trabajaba como fotógrafo en Londres.

La frase de "sofá de casting" se usa para describir las exigencias de favores sexuales a cambio de trabajo, parecería una reliquia de una época pasada pero "todavía sigue siendo bastante una parte de la cultura de Hollywood", dijo el artista.

Plastic Jesus señaló que él y Monroe consideraron primero una estatua de Weinstein de pie, pero rápidamente decidieron incorporar el sofá (que en realidad es un diván en la escultura). El proyecto fue realizado en fibra de vidrio, acrílico y resina, a lo largo de dos meses.

Será exhibido este fin de semana si lo permite el clima.

El público se puede sentar junto a la figura de Weinstein y algunos se estaban tomando selfies, por lo que la convierten en una instalación interactiva ampliando su simbolismo, dijo Plastic Jesus.

"Para mucha, mucha gente, aspirantes a actores y actrices, habría sido su sueño estar cerca de Harvey", pero la realidad ha demostrado que era una pesadilla para algunos, dijo el artista.

Weinstein ha sido acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual, incluyendo violación. Ha negado todas las denuncias de sexo no consensual, pero se disculpó por "la manera en la que me he portado con mis colegas en el pasado".

Plastic Jesus ha creado varias estatuas con temática de los Oscar, incluyendo una el año pasado con un Kanye West crucificado titulada "False Idol".

JB.