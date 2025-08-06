Los primeros días de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” transcurrieron de manera tranquila, sin peleas y con algunos momentos divertidos que ya quedaron registrados en el consciente colectivo. Sin embargo, esta tarde la paz se rompió, y no fue nada más y nada menos que Ninel Conde y Alexis Ayala quienes protagonizaron el primer conflicto de la casa.

El altercado ocurrió este miércoles, durante la realización de la prueba llamada “Alarmados”, una actividad que consistía en que los jugadores debían presionar un botón y mantenerlo así hasta que sonara una alarma. En caso de soltar el botón antes del tiempo indicado, se perdería parte del presupuesto semanal.

Cuando llegó el turno de Ayala, éste llegó corriendo hasta el lugar donde se encontraba el botón y, al calor del juego , le gritó a Elaine Haro "quítate, quítate", pues la joven le estaba bloqueando el paso.

Esta situación no fue bien vista por el "Bombón asesino", quien no sólo tachó de violencia el comportamiento del actor; sino que decidió reclamarle de inmediato.

"No hay justificación. Sí es violencia decirle 'quítate' y gracias a Dios hay muchas asociaciones. La violencia verbal precede a la física, yo he vivido muchas cosas y he aprendido que hay que poner límites", dijo la también cantante.

Sin embargo, Alexis se defendió explicando que lo hizo por la premura del moment o; incluso, le pidió disculpas a su compañera y pidió a Ninel no sacar lo sucedido de contexto.

"Todo me parece bien, lo que no me parece correcto es escalarlo a un lugar donde no va, Se me hace un golpe bajo. Se convierte en algo desafortunado para todos, porque la casa no va por ese lado, se está escalando a donde no va", respondió Ayala.

La discusión tomó desprevenidos tanto a los habitantes del reality como a sus seguidores que, en redes sociales, comenzaron a especular que el enojo de Ninel viene desde hace unos días cuando Alexis mencionó que hay personas que "solo vinieron a maquillarse".

Esta frase habría sido tomada por Conde como un ataque directo a ella y sus compañeras, motivo por el que estaría buscando como sacar al actor del reality show, quizá siguiendo el consejo de Facundo que tras la discusión señaló que podía nominarlo para la eliminación semanal.

