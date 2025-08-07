La Casa de los Famosos México: ¿quiénes son los nuevos nominados?

El domingo 27 de julio dio inicio la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México", por el canal de Las Estrellas y, a partir de entonces, también quedó habilitada la transmisión 24/7 en la plataforma de streaming Vix.

La tercera temporada de la casa más famosa de México dio inicio con una gala que no decepcionó, pues aunque se había anunciado la participación oficial de 14 celebridades, la producción tenía un as bajo la manga: un integrante adicional que fue revelado durante la transmisión en vivo.

Además del ingreso sorpresa de Abelito, un influencer zacatecano, la noche estuvo marcada por el entusiasmo del público hacia algunas de las figuras más reconocidas del elenco. Entre los más ovacionados se encuentran:

Alexis Ayala, popular villano de telenovelas

Facundo, conocido por su paso en la televisión como conductor

Olivia Collins y Ninel Conde, actrices de amplia trayectoria

A pesar de que personalidades ya se perfilan como las favoritas, gracias a su experiencia y reconocimiento dentro del medio artístico, la noche del domingo 3 de agosto, Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada del show. ¿Quién será el segundo participante que salga de la casa este domingo?

¿Quiénes fueron los segundos nominados de la tercera temporada de LCDLF México?

Dentro del confesionario, el día de ayer los 14 famosos revelaron las razones por las que querían que dos de sus compañeros quedaran en riesgo de eliminación .

Galilea Montijo, anfitriona del reality, nombró a cada uno de los famosos y les hizo saber si eran parte de la lista de nominados o se habían salvado. Este es el resumen:

CELEBRIDAD ESTATUS Ninel Salvada por inmunidad Abelito Salvado Elaine Salvada Alexis Nominado Mariana Salvada Aarón Salvado Adrián Nominado Aldo Salvado Priscila Nominada Guana Salvado Mar Nominada Facundo Salvado Shiky Salvado Dalílah Nominada

La anfitriona dio a conocer que las votaciones ya están abiertas al público, y solo la audiencia elegirá a quién salvar para que permanezca en La Casa de los Famosos México 2025.

" Priscila, Alexis, Adrián, Mar y Dalílah, uno de ustedes abandonará la casa el próximo domingo, les deseo mucha suerte ", sentenció Galilea.

