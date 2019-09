De frente al palenque tapatío

La prueba de fuego cada vez está más cerca para Alex Fernández, quien sin dudarlo y aceptando el reto debutará en su primer Palenque, teniendo a las Fiestas de Octubre como uno de los escenarios más importantes para comenzar la consolidación de su carrera musical.

Aunque la promoción de su primer material discográfico, “Sigue la dinastía”, lo ha llevado a explorar escenarios de prestigio como el Auditorio Telmex, además de emprender su primera gira internacional en países como Colombia, Alex Fernández visualiza al Palenque tapatío como una oportunidad de oro para mostrar toda la artillería de su primera etapa como cantante.

En entrevista, el músico resalta el desafío que representa su próxima presentación, sin embargo, está preparado para conquistar a los asistentes de su espectáculo: “Es un gran reto que estoy dispuesto a tomar, ya tengo todo el show estructurado, voy con todas las ganas, con muchísimas sorpresas. También voy a cantar sencillos de muchos artistas a los que admiro mucho, además de las que más me gustan de mi familia, todo con versión mariachi”.

Fiel al mariachi

Desde el inicio de su carrera, Alex Fernández ha tenido al mariachi como su carta de presentación con el objetivo de mostrar una faceta moderna y juvenil no solo en México, pues popularizar nuevamente al género vernáculo en América Latina ha sido un plan que avanza a la perfección en escenarios colombianos, así como en las ciudades de Houston y Chicago, además de plataformas como los Latin Grammy Acoustic Sessions.

Al respecto, el cantante recuerda su vivencia en el país sudamericano: “Han sido experiencias increíbles, mi familia siempre ha querido mucho a Colombia y no había podido ir, sí veía el cariño que se tiene a Los Fernández cuando había visitantes acá en el rancho y lo seguimos viendo en las redes sociales. Cuando llegué a Colombia, la respuesta de la gente fue espectacular, de hecho ya tenemos proyectos para regresar otra vez”.

En próximos meses, Alex Fernández comenzará a revelar nuevo material de su producción de estudio, en ésta contempla canciones a dueto con Alejandro y Vicente Fernández, además de mostrar una propuesta de mariachi más revolucionaria y abierta a nuevas fusiones.

“Ya estamos en proceso, ya empezamos a grabar las canciones, tenemos seleccionados los temas que integrarán a este disco, solo es cuestión de terminarlo y seguir con los arreglos. Ya pronto lo escucharán, vienen más proyectos y más colaboraciones, todavía no quiero decir mucho porque quiero que todo sea sorpresa”.

Dueto entre familia

Alex Fernández anunció que es un hecho que realizará un dueto con su abuelo, Vicente Fernández, y con su papá, Alejandro Fernández. Detalló que “serán sencillos que reflejarán mi propósito: revolucionar al mariachi y a la música mexicana para llegar a las nuevas generaciones, todo esto ya está cocinándose para que salga a la luz. Ya tenemos opciones, seguimos trabajando para presentarlas este año”.

Sin embargo, para su debut en el Palenque ha optado por experimentar el desafío en solitario para confirmar el éxito que canciones como “Lo primero que haría”, “Esta vida” y “Te amaré” han tenido en las principales listas de popularidad desde sus lanzamientos en 2018.

“Será mi show, ellos no me pueden acompañar, tienen trabajo y cada quien está enfocado en sus cosas. Tengo muchas sorpresas, espero una gran respuesta para que sea una experiencia única. Además es mi tierra, es una gran ventaja, he tenido muy buena respuesta en Guadalajara, es una ciudad que me encanta y me da gusto que aquí pueda realizar mi primer palenque”, detalló el músico.

No te lo pierdas

Debut de Alex Fernández en el Palenque de Fiestas de Octubre a partir de la medianoche, el 19 de octubre. Más información: palenquefiestasdeoctubre.mx