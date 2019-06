Alex Fernández revolucionará al mariachi; alista tema con Abraham Mateo

Alex Fernández tuvo un encuentro con los medios anoche, en la sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas; lo anterior, como parte del evento Los 40 Básico —el cual incluyó un concierto en dicho recinto—. En dicha plática, Alex compartió que ya se encuentra en la preparación de lo que será su nuevo material musical. Y es que hace unos meses el cantante Abraham Mateo comentó que estaba preparando música nueva con Fernández: “Ese es uno de los proyectos que les he mencionado antes, que son muy interesantes (la colaboración con Mateo). Vienen cosas nuevas en el camino, porque aunque gracias a Dios y la respuesta de la gente que ha sido increíble (con la placa anterior); ahora, lo difícil es lo que sigue, mantenernos y seguir avanzando. Entonces, ya estamos preparando el segundo disco que para mí estará todavía mejor que el primero, y eso que el anterior es muy bueno”, comentó.

No adelantó cómo será la canción con Abraham, pero sí dijo que le interesa renovar su sonido. “Queremos seguir con lo tradicional, no vamos a cambiar de género, nuestro objetivo principal es llegar a las nuevas generaciones y revolucionar un poco el mariachi y esto será un claro ejemplo de lo que queremos hacer con Mateo”.

Sobre hacer un dueto con su hermana Camila, no lo han platicado, pero él estaría encantado. Este nuevo álbum estaría producido también por su abuelo, Vicente Fernández.

La presentación de ayer marcó lo que será el inicio de sus conciertos en solitario: “Gracias a Dios con la oportunidad de estar cantando en un show mío al 100%, porque normalmente veníamos de estar haciendo festivales y promociones y ahora al final con la oportunidad de hacer mi espectáculo en mi casa, en mi propia tierra”.

Destacó que ya están armando el espectáculo que marcará su gira, pero van poco a poco porque el calendario está llenó de festivales y otros eventos y eso les da tiempo para poder estructurar el espectáculo como se debe. Sobre la gira que se planeaba con su papá, dijo: “Desafortunadamente él cambió de administración y entre que a nosotros nos llegaron muchas propuestas, se nos llenó el calendario este año, y ya sería para un proyecto a futuro, pero sí, los dos queremos”.

A la velada de ayer, lo acompañaron su mamá América, su abuela Cuquita y su hermana América, entre otros invitados. El cantante dijo sentirse contento por el apoyo. “Siempre lo he dicho, me gusta que cuando se pueda, vengan y me acompañen; también, siempre me ayudan a seguir mejorando y para mí es una bendición que estén conmigo”.

Cabe señalar que la noche de ayer fue especial, porque el formato del escenario fue como en palenque, además el show se grabó para la televisión.

Una noche ranchera

Durante la velada, Alex Fernández presentó un par de temas de “Sigue la dinastía”, su reciente disco, como “Te amaré” y “Lo primero que haría”. También recordó canciones de su abuelo Chente como “Estos celos” , “Volver, volver”, “Las llaves de mi alma” y el clásico del compositor Martín Urieta: “Mujeres divinas”. Así también rindió homenaje a melodías de Diego Verdaguer en “Pídeme” y de Marco Antonio Solís con “A dónde vamos a parar”. Otros temas se escucharon como “A través del vaso”, “Lástima que seas ajena” y “Mitad tú, mitad yo”. Alex estuvo acompañado por sus músicos y el Mariachi Nuevo Azteca.