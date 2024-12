Han transcurrido más de tres meses desde que Daniel Bisogno se sometió a un trasplante de hígado, y aunque se reportó que la cirugía fue un éxito, el conductor aún no ha regresado a ‘Ventaneando’. A pesar de los avances iniciales, ha enfrentado recaídas y, en las últimas semanas, ha permanecido en total silencio. Incluso sus amigos más cercanos, como Ariel Miramontes, han intentado contactarlo sin éxito.

Durante el encendido del Árbol de Navidad de la obra "Lagunilla mi barrio", en la que participa Bisogno, su compañero y amigo Ariel Miramontes lamentó que Daniel no haya regresado a la puesta en escena porque no está bien de salud, recordó que después de que estuvo grave en el hospital volvió, pero tras el trasplante no ha podido regresar.

"Es parte fundamental de la obra, desafortunadamente después de que salió del hospital estuvo un ratito con nosotros, pero cuando el apareció el hígado que le iban a trasplantar se lo fueron a poner y ahorita sí anda un poquito delicado de salud, pero esperamos en Dios que regrese, queremos que regrese" , expresó.

Miramontes, conocido por su personaje de Albertano Santacruz, comentó que a pesar de que le ha marcado por teléfono a Daniel Bisogno para saber de él, no ha tenido suerte, no le ha respondido las llamadas, por lo que supone que debe estar delicado.

"Desafortunadamente no contesta su teléfono, yo creo que está delicado, pero con su familia maso menos nos han ido diciendo cómo está, ahorita está un poquito delicado, yo espero que primero Dios se componga, que amarre el hígado y ¡vámonos, arriba y pa' adelante!", comentó.

Bisogno ha estado activo en redes sociales, donde ha compartido sobre todo fotos con su hija Michaela; su ausencia en el programa conducido por Pati Chapoy, así como en el teatro han alertado a sus seguidores, aunque su hermano Alex ha dicho que esas recaídas son parte de la recuperación de Daniel tras haber recibido un nuevo hígado.

