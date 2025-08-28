Hace unas semanas, Raúl Ortega, el vocalista del grupo musical Río Roma, contó el grave problema de salud que tuvo mientras viajaba en avión hacia Chile, pues el cantante sufrió un infarto que puso en peligro su vida.

Durante el programa matutino Sale el Sol, transmitido hace un par de semanas, los integrantes de Río Roma recordaron el incidente que tuvo Raúl Ortega en este viaje en avión hace algunos años, quien se sentía mal y al aterrizar acudió de inmediato al médico, y este le dijo que estaba teniendo un infarto.

No obstante, el médico espetó que llegaron a tiempo de recibir la atención oportuna, dejando la situación solamente como una amarga experiencia.

Raúl Ortega revela detalles de su salud

Luego de enfrentarse a este grave problema de salud, Raúl Ortega, vocalista del dúo de baladas, Río Roma, reveló en entrevista detalles de su salud hoy en día.

El cantante explicó que, afortunadamente, tuvo una recuperación sencilla y satisfactoria, y que no tuvo ninguna secuela . Además, reconoció que actualmente se encuentra bien, sin embargo, continúa cuidándose.

"Estuve mal en esos tiempos, pero ahora estoy muy bien. Les puedo decir que no hay ninguna secuela, me estoy cuidado", detalló.

Finalmente, Ortega puso fin a los rumores y explicó que fue dado de alta poco después de sufrir este infarto en el avión, y aconsejó a sus fanáticos que se realicen estudios médicos constantemente para advertir y prevenir cualquier problema de salud inesperado.

"Estoy dado de alta, van a tener Raúl por mucho tiempo", dijo.

