Durante la 35ª Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Jalisco, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, alzó un posicionamiento en defensa de las familias que enfrentan la falta de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil, luego de que la bancada de Morena votara en contra del exhorto dirigido a la Secretaría de Salud Federal para que se atienda el desabasto de medicamentos oncológicos.

"Lo que acabamos de presenciar, viendo a la bancada de Morena, votar en contra de que los medicamentos para las niñas y niños que hoy enfrentan y luchan contra el cáncer, me parece no sólo inaudito, me parece inhumano. Estamos hablando de la vida de niñas y niños que hoy están luchando, de sus familias, de sus madres, de sus padres", lamentó Mónica Magaña.

La legisladora expuso que actualmente más de 600 familias en el Instituto de Cancerología y más de 400 familias en los hospitales civiles enfrentan la falta de medicamentos, lo que pone en riesgo la vida de sus hijas e hijos.

Frente a esta crisis, la diputada recordó que el Gobierno de Jalisco ha destinado recursos extraordinarios para apoyar a estas familias: 158 millones de pesos en febrero para abastecer medicamentos oncológicos para niños, niñas y adolescentes; 90 millones a la sociedad civil organizada que acompaña a madres y padres en la lucha diaria y 200 millones más de manera emergente en julio para adquirir medicinas oncológicas y apoyar a OSCs en su distribución.

"No le están diciendo que no a un posicionamiento político, no le están diciendo que no a una reforma cualquiera. Le están diciendo que no a la vida de niñas y niños que no se lo merecen", afirmó la diputada en su posicionamiento.

En su intervención, Magaña también advirtió que el desabasto es un problema nacional, donde las protestas por la falta de medicamentos están activas en diversas entidades, las cuales son gobernadas por Morena.

Agregó que el presupuesto federal de salud se redujo en 20%, y que a Jalisco sólo ha llegado el 13% de los medicamentos que le corresponden.

La legisladora añadió que ante a esa realidad, Jalisco respalda directamente a las familias para garantizar que los tratamientos no se detengan.

"En Jalisco, que quede claro, estas familias no están solas. Estamos haciendo lo que nos toca y vamos a hacer más si es necesario", finalizó la diputada local.

CT