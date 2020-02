Critican a Ricardo O'Farrill por chiste pedófilo

El comediante y standupero Ricardo O’Farrill está dando de qué hablar en Twitter por un video en el que aparece en uno de sus shows haciendo un chiste pedófilo.

En Twitter, el hashtag #RichieOfarrilPedofilo ha dividido opiniones entre quienes defiende su trabajo de entretener al público, y quienes se lanzan en contra de sus chistes sexuales.

"Ni siquiera él mismo se ríe de sus chistes, su risa es completamente fingida, su humor negro está muy,muy chafa, pobre perdedor que tiene que caer tan bajo para hacerle notar que asco me dan quienes lo defienden". "No sé si el video está sacado de contexto, pero no me causa ninguna gracia, me parece hasta repulsivo". "Es comedia, humor negro, y por la libertad de expresión la comedia no debería tener límites, porque ese es su trabajo, sacar temas incómodos. Si no te late su comedia no lo veas, pero un chiste no tiene que ver la realidad, no desvíes la atención hacia dónde no es", se lee entre los múltiples comentarios.

Varios usuarios en redes se indignaron con los comentarios de O’Farrill, no consideran positivo ni prudente tolerar este tipo de "humor" disfrazado de "confesión de pedofilia".

"Cierto....como se pueden reír de algo tan insultante y completamente aberrante.... Eso no es humor negro... Es una confesión de pedofilia disfrazada de seudo humor.... increíble que la gente en vez de sentirse ofendidos se hayan reído como retrasados mentales", escribió un usuario.

Además de incursionar en el stan up, Ricardo O’Farrill ha actuado en televisión y cine.

jb