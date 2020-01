Crítica de Villalobos a Charly desata pelea en "La Academia"

Debido a las críticas por parte de Horacio Villalobos hacia Charly por su participación, se desató una pelea entre los jueces, el crítico y maestro Horacio Martínez.

"Lo que quiero decir es que la interpretación de Charly fue tan mala que me distraje”

Llegó el turno de Charly quien interpretó "Ojalá que te Mueras" del grupo Pesado, su participación no agradó a ninguno de los jueces. "Estuvo horrible, te regalaron la canción para que lucieras y no lo hiciste", señaló Villalobos.

Este comentario causó un pleito entre el maestro Héctor Martínez y Horacio Villalobos. Martínez comentó que el programa no era sobre coreografías y que Villalobos no debería fijarse en eso.

"Si no te gusta la coreografía, ok, es un recurso, evaluemos la funcionalidad de los chicos no de los bailarines, sino sería mira quien baila, hay muchas voces hablando y él sabe a quién escuchar", dijo Martínez.

El maestro de música comentó que los participantes están desgastados porque llevan 12 semanas sin ver a su familia y están nerviosos. "Yo les dije que gozaran la canción una vez que ya la tuvieran, y sé que ustedes no están de acuerdo con eso", agregó.

"Acaba porque voy a hablar yo", interrumpió Villalobos. "El maestro Martínez siempre manipula para que su capacidad como director no se desmerezca, a ver ahora cállate y déjame hablar", respondió. "Lo que quiero decir es que la interpretación de Charly fue tan mala que me distraje y me di cuenta que los bailarines también lo hicieron mal, nuestras carreras son de hierro aunque quieras desacreditarnos", agregó Villalobos.

El pleito no terminó ahí porque Martínez dijo: "El día que tengas el 5% de ventas de discos que yo tengo ese día hablamos de cosas artísticas, no de Espectáculos". Villalobos, molesto, decidió ya no responder.

La presentación de Charly generó un fuerte discusión entre @HectorMartinezL y @Horacitu! �������� ¡EN VIVO! ➞ https://t.co/CbfefQBmrE ¡También puedes vernos en la app TV Azteca En Vivo! ����



Dinos qué piensas con el HT #DuelosLaAcademia. �� pic.twitter.com/cb0fFQ5nLJ — La Academia (@lacademiaazteca) January 13, 2020

En el décimo concierto de "La Academia", además de sus presentaciones especiales, los concursantes se enfrentaron en batallas uno contra uno en las que cada ganador se salvó de la nominación.

La primera participante de la noche fue Dalú quien escogió "Oye" que originalmente es de Beyonce. Debido a que recibió críticas por cantar y bailar, esta ocasión decidió no hacerlo.

"Es la canción más difícil de todas las que se han presentado, me encantó", dijo Alexander Acha.

La segunda en llegar al escenario esta noche fue Angie con "Cuando Baja la Marea" de Yuri.

La cantante hondureña, entre aplausos del público, logró agradar a los jueces con su voz. "Es increíble y tan bonito ver tu evolución, yo me emocioné y se me salió una lágrima, has ido creciendo, eres un diamante que cada vez está más pulido", dijo Danna Paola.

Deniss, el siguiente participante interpretó "Cómo te Atreves" del grupo Morat.

"No te tires, es difícil subirse al escenario aunque te sientas mal, quiero que la pases bien, estamos aquí para apoyarte", dijo la intérprete de "Oye Pablo".

"Siempre hay algo falso, hay una sonrisa o una alegría falsa, debes cambiarlo", agregó Horacio Villalobos. A pesar de que Deniss aseguró que fue su mejor participación de todos los conciertos, los jueces consideraron que tiene potencial para hacerlo mejor.

Jona escogió "Aléjate de Mi" de Camila, Samo, exintegrante de la banda, le envió un mensaje diciéndole que le desea éxito en su participación. "Lo más benéfico que te pudo pasar fue que salieras de aquí y regresaras, lo estás haciendo bien, felicidades", comentó Villalobos.

Llegó el turno de María Fernanda quien está dentro del grupo de los alumnos menos votados, ella se decidió por el género de bachata, aunque la adaptó, con un éxito de Juan Luis Guerra titulado "Burbujas de Amor".

"La base musical es horrible, le quitaron la bachata preciosa, le metieron una rumba plana, mataron el tema y te llevaron entre las patas", dijo el intérprete de "Te Amo". "Nos da mucho coraje que te hayan asesinado en el escenario", agregó Danna. "Tu presentación fue espantosa", dijo Gavito.

Francely, envuelta por la polémica de los insultos a Danna Paola que hizo su novio Gibrán el fin de semana pasado y con la que ella estuvo de acuerdo, regresó al escenario con "Andar Conmigo" de Julieta Venegas.

"Entre mujeres nos apoyamos, esta noche mereces una crítica, agradezco por fin que hayas cantado con el ukelele, tu voz está bien, agradezco verte como músico, además sé que de los errores se aprende", declaró Danna.

A pesar de que Danna dijo que Francely había mejorado a los demás jueces no les gustó su participación. "Si este fuera un concurso de imitar a Julieta Venegas, tú ganarías, pero no fue así, estuvo horrenda tu participación", declaró Villalobos.

Carlos cerró la ronda de participaciones individuales con "El Aventurero", canción y género (ranchero) que le valió para ganarse a los jueces con su interpretación.

"Si yo fuera productor de ranchero, en este momento salíamos y te firmaba", declaró Alexander Acha.

Carlos y Charly fueron los protagonistas de la primera batalla, la canción elegida fue "Y Todo Para Qué" de Intocable.

"Ninguno me gustó, pero hay una clara desventaja para Carlos porque es el género de Charly, me gustó como le dio la vuelta", argumentó Danna. El ganador, elegido por el público, fue Charly con el 54% de votos.

La segunda batalla fue entre Jona y Deniss con la canción "Vivir Así es Morir de Amor" de Camilo Sesto. "Deniss tomó de trapeador a Jona y trapeó el piso con él", declaró Gavito. El resto de votos, incluido el del público, fue para Deniss.

Francely y Mafer fueron las encargadas de realizar la tercera batalla de la noche con "Algo Más" de La Quinta Estación. La ganadora resultó ser María Fernanda.

¡Un knockout de María Fernanda a Francely! �������� ¡EN VIVO! ➞ https://t.co/CbfefQBmrE ¡También puedes vernos en la app TV Azteca En Vivo! ����



Dinos qué piensas con el HT #DuelosLaAcademia. �� pic.twitter.com/4Ow260Dmwr — La Academia (@lacademiaazteca) January 13, 2020

El enfrentamiento que cerró la noche fue entre Dalú y Angie con "Te Equivocaste", canción de la cantautora Yuridia.

"Felicidades a las dos, nos emocionaron a todos aquí, es difícil decir cuál ganó, esta vez fue Dalú por los matices, sentí que tú, Angie, estabas gritando un poco", señaló Acha.

A pesar de que Dalú obtuvo los votos de los jueces, el público le concedió la victoria a Amgie.

El expulsado de la noche fue, por segunda ocasión, Jona.

