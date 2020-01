Danna Paola estalla contra alumnos de La Academia por insultarla

La cantante Danna Paola, quien funge actualmente como juez de La Academia, explotó contra Gibrán y Francely, dos alumnos del “reality” por faltarle al respeto y llamarle “cul...”

“Yo no vengo a ser tu amiga tampoco, si te caigo bien o te caigo mal no me importa”

Luego de la presentación de Gibrán, la intérprete de “Mala Fama” dio su opinión sobre ésta, destacándolo como la mejor presentación que ha tenido, sin embargo, terminó su comentario con un “tú dime, ¿así no soy cul… contigo?”.

“No creas que no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en La Academia”, sentenció la cantante. Además, subrayó que ella no estaba de coach para “verse bonita”, sus 20 años de carrera la respaldan y “nunca le ha faltado el respeto a nadie”.

“Yo no vengo a ser tu amiga tampoco, si te caigo bien o te caigo mal no me importa”, agregó la cantante.

Luego de los comentarios hechos por Danna a ambos alumnos, el conductor Adal Ramones explicó que Paola se molestó por un comentario que Gibrán y Francely hicieron en el “backstage”.

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca ��



Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

Ante esto, Danna Paola tomó la decisión de ya no brindarle sus críticas a ambos en lo que resta del programa.

“Creo que no la necesitan”, sostuvo la cantante, pese a escuchar los comentarios de disculpas por ambos participantes.

Por su parte, Alexander Acha y Horacio Villalobos, defendieron a Paola y al programa en general para no fomentar las faltas de respeto.

“Es una falta de seriedad a esto: a La Academia, a los críticos, a tus compañeros, a todo el proyecto”, dijo Alexander.

Luego de los numerosos memes y opiniones que se crearon en Internet por la reacción de Danna Paola, ella misma compartió un mensaje en sus redes sociales para aclarar que su actitud del programa no es novedad, pues su actitud así ha sido siempre “pero se ha contenido”.

“Eso no quiere decir que no tenga humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza, porque no es así”, puntualizó.

AC