Cristian Castro aclara rumores sobre la 'boda' de su madre con Yolanda Andrade

Cristian Castro ha roto el silencio y respondió por primera vez a las declaraciones de Yolanda Andrade, quien hace cinco años sugirió haber tenido una boda simbólica con su madre, Verónica Castro. El cantante, conocido como el “Gallito Feliz”, fue abordado para dar su opinión sobre el tema que generó gran polémica y en esta ocasión no dudó en cuestionar la veracidad de los comentarios que involucran a su madre.

Con una actitud tranquila pero contundente, Cristian desafió a Yolanda a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones, ya sea en forma de videos, audios o fotografías, argumentando que, de haber evidencias reales, ya habrían salido a la luz. Para él, la falta de pruebas es suficiente motivo para dudar de las declaraciones que algunos han asumido como ciertas.

El revuelo comenzó hace cinco años, cuando Yolanda Andrade confesó al periodista Javier Poza haber contraído matrimonio simbólico con una mujer “hermosa y admirable” . Aunque no mencionó explícitamente a Verónica Castro, no negó su nombre cuando Poza sugirió que podría tratarse de la icónica “reina de las telenovelas”, generando una oleada de especulaciones que hasta ahora permanecen en el aire.

En esa misma entrevista, Andrade confesó que había sido "madrastra de dos niños", lo que alimentó la versión de que la mujer de la que hablaba sí era Verónica, quien es mamá de Cristian y Michel.

Cristian Castro explota contra Andrade

En entrevista para Maxine Woodside, Cristian Castro solicitó a Yolanda Andrade mostrar pruebas de la supuesta boda con su mamá Verónica, ya sean fotos, videos o audios, así como a proporcionar fechas del supuesto romance y evento nupcial que se habría realizado en Ámsterdam.

"No hubo un relato de su parte que pareciera cierto, no hubo mensajes, algún chat, algunas fotos.... No hay fotos; no hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos, qué fechas, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó todo, por qué finalizó todo" , dijo.

Cristian insistió en que el relato de Yolanda no es convincente porque sólo especula.

"Me gustaría que si va a haber una noticia así hubiese un relato convincente y no solamente que en una fiesta pasaron cosas o algo así, tendrá que ser más convincente todo, tendría que haber un relato más detallado pero es que a mí me interese este suceso que mucha gente está comentando y especula".

Castro está convencido que lo hecho por Yolanda se trató de dar una noticia shock, la cual se refiere a un evento o información que provoca una reacción emocional intensa y repentina en las personas que la reciben.

"El aspecto de Yolanda Andrade no me ha interesado, quizás sea doloroso, no sé para quién, no creo que sea doloroso para mi mamá, no sé si sea un shock para la gente, un shock para la prensa, un shock para países, para algo internacional como una noticia shock. A mí no me impactó, no me interesó la noticia, no opiné nada de la noticia, no se me hizo contundente el relato. Tampoco se me hicieron contundentes las pruebas", insistió.

Verónica Castro, de 72 años, quien se mantiene alejada de los reflectores, negó en su momento los dichos de Yolanda y fue contundente al decir: "En esta vida no voy a casarme ni voy a ser lesbiana".



JM