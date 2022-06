Corona Capital Guadalajara: Billboard incluye al festival de música entre los 50 mejores festivales del 2022

Aunque estamos a mitad del 2022, Billboard reveló cuáles son los festivales y encuentros musicales que han marcado la tendencia en los últimos meses y lanzando un listado de lo que considera son los 50 mejores festivales del año, dos show mexicanos han sido incluidos en este top internacional, debido a su propuesta musical y experiencias brindadas a los visitantes.

Según los estándares de Billboard, “¡El Vive Latino!” y el Corona Capital 2022 en Guadalajara han sido los festivales musicales más destacados en los últimos meses en México, por lo que forman parte de la lista que han dado a conocer esta semana, en donde también figuran encuentros masivos como Suwannee Hulaween que está en el peldaño 50, en tanto que el primer lugar lo encabeza Coachella Valley Music and Arts Festival, Glastonbury Festival en el segundo lugar y Electric Daisy Carnival Las Vegas en la tercera posición del conteo.

Al respecto, Corona Capital Guadalajara se ha pronunciado a través de sus redes sociales celebrando esta inclusión al top 50 marcado por Billboard, ocupando la posición 42 de listado.

“Lo que transmitimos en #CoronaCapitalGDL es fuerza. Gracias por siempre hacer única cada edición, esta historia no se escribiría sin ustedes. Hoy hemos sido considerados uno de los 50 mejores festivales de este año. ¡Esta va por ustedes!”, indicó el festival que se realizó en el Valle VFG con una doble jornada sonora los días 21 y 22 de mayo, teniendo entre sus artistas estelares a Kings of Leon, The Strokes y Blondie.

Siendo El Vive Latino uno de los festivales mexicanos en el conteo de Billboard, este encuentro fue posicionado en el lugar 40, recordando que se realizó en el Foro Sol, de la Ciudad de México, con una doble jornada musical los días 19 y 20 de marzo, teniendo entre sus exponentes a C. Tangana, Limp Bizkit, Vetusta Morla, Patrick Miller, Mogwai, Julieta Venegas, Groove Armada, Residente, Pixies y Aczino, entre otros.

MF