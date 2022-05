Corona Capital Guadalajara 2022: Smash Mouth pone la diversión en el festival

El sol ha comenzado a ceder en el valle de la VFG y cada vez se ve más público en las inmediaciones del Corona Capital, listo para disfrutar de los headliners como Kings of Leon y The Hives, pero no menos importantes son los Smash Mouth, la banda consentida del ogro verde, "Sherk" (ellos han sido parte del éxito sonoro de la saga).

La alineación salió a escena en punto de las 18:50 horas y ya había mucho público congregado esperándola. Si algo caracteriza a esta banda es que sabe divertirse y pasarla bien. Desde los primeros acordes los ánimos se encendieron y muchos eran los que pedían justamente la canciones de la saga de "Sherk", pero justamente "All Star" y "I'm A Beliver" fueron las rolas con las que cerraron su participación, es decir fueron la cereza del pastel.

EL INFORMADOR / G. Gallo

Pero también canciones como "Why can't we be friends" hicieron vibrar a los asistentes con la energía de sus sonido. La banda invitaba a las personas a pasarla bien, a que se dejaran llevar por el buen rollo que tienen todos y cada uno de los temas que interpretan, como "Then the morning comes" y "Road Man".

Un momento más relajado y para mover el cuerpo como si se estuviera en la playa fue el tema "Walkin' on the Sun", con el cual la audiencia se dispuso a bailar. Previo a Smash Mouth otras bandas también ya se habían presentado, por ejemplo, Young The Giant, Inner Wave y French 79.

MF